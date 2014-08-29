"Астана" не прошла в групповой этап Лиги Европы

Казахстанский футбольный клуб "Астана" потерпел разгромное поражение от испанского "Вильярреала" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и завершил участие в турнире, сообщает Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эль Мадригал" в Испании, завершилась
со счетом 4:0 в пользу хозяев. Начало разгрому на 21-й минуте положил
Лусиано Вьетто.
На 54-й минуте все тот же Вьетто оформил дубль, а спустя семь минут в
ворота "Астаны" был назначен пенальти, который точно
реализовал Бруно Сориано. На 67-й минуте в составе хозяев отличился
Матиас Науэль и тем самым установил окончательный счет.
Первая игра между этими командами закончилась победой испанцев – 3:0.
Таким образом, по сумме двух матчей с общим счетом 7:0 победу одержал
"Вильярреал" и вышел в групповой этап Лиги Европы.