"Астана" одержала победу над "Минском" в матче Единой лиги ВТБ

Впереди у "Астаны" матчи с ЦСКА и с "Локомотивом-Кубанью".

Фото: ©БК "Астана"

"Астана" в матче Единой лиги ВТБ принимала "Минск". Встреча в столице завершилась в пользу казахстанского клуба со счетом 77:48, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Самым результативным в составе "Астаны" стал Рустам Мурзагалиев, набравший 14 очков. По 13 очков у Майкла Майерса и Даниила Аксенова. Кваме Вон и Маркелл Джонсон набрали по 12 баллов.

Отмечается, что перед этой встречей столичный клуб потерпел два поражения.

Впереди у "Астаны" матчи с ЦСКА (14 января) на выезде, и с "Локомотивом-Кубанью" (20 января) в Казахстане.

Накануне ЦСКА обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород". Московский клуб идет в текущем сезоне Единой лиги ВТБ без поражений.