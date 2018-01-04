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Astana Opera: мир рукоплещет казахстанской культуре
Галым Ахмедьяров, директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана
Для нашего театра и всей казахстанской культуры ушедший год был насыщенным событиями поистине мирового масштаба. Одно из главных – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», ставшая и уникальной культурной площадкой. Огромное количество гостей из разных стран посещали не только выставочные павильоны, но и конкурсы, фестивали, концерты, вернисажи, спектакли... Всего в списке было 3 500 мероприятий, разработанных на основе комплексного плана культурной программы ЭКСПО под руководством министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы еще в начале 2016 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наиболее знаковые мероприятия прошли все-таки в нашем театре.