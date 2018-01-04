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​Astana Opera: мир рукоплещет казахстанской культуре
Галым Ахмедьяров, директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана

Для нашего театра и всей казахстанской культуры ушедший год был насыщенным событиями поистине мирового масштаба. Одно из главных – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», ставшая и уникальной культурной площадкой. Огромное количество гостей из разных стран посещали не только выставочные павильоны, но и конкурсы, фестивали, концерты, вернисажи, спектакли... Всего в списке было 3 500 мероприятий, разработанных на основе комплексного плана культурной программы ЭКСПО под руководством министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы еще в начале 2016 года. Думаю, не ­ошибусь, если скажу, что наиболее знаковые мероприятия прошли все-таки в нашем театре.

Во-первых, это юбилейный ХХV Международный конкурс молодых вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго. К столице Казахстана и Astana Opera было привлечено внимание всего музыкального мира. Конкурс освещала международная пресса. В состав жюри во главе с самим выдающимся оперным певцом и дирижером маэстро Доминго вошли представители ведущих зарубежных театров. В числе участников – артисты из 17 стран, в том числе и четверо наших соотечественников. Порадовала земляков своим выступлением солистка нашего театра Мария Муд­ряк, ставшая лауреатом III премии «Опералии» – самого престижного состязания вокалистов.

Особой радостью для наших зрителей и гостей ЭКСПО-2017 стало участие Пласидо Доминго в двух спектаклях Astana Opera – опере Дж. Верди «Травиата». «Король оперной сцены» спел партию Жермона. Огромный вклад Пласидо Доминго в развитие оперного искусства неоценим, и сотрудничать с личностью такого масштаба было большой честью для нас.

Своего рода эстафетной палочкой, переданной Астане из Милана, где проходила выставка «ЭКСПО» в 2015 году, стали гастроли в Astana Opera легендарного театра Ла Скала, которые прошли при поддержке Министерства культуры и спорта РК, а все расходы взяли на себя спонсоры. (Напомним, что руководители Ла Скала и Astana Opera еще в 2014 году подписали меморандум о сотрудничестве, которое успешно развивается.)

Из Милана приехали 260 человек – оперная труппа, хор и симфонический оркестр, чтобы представить комическую оперу «Фальстаф» Дж. Верди и Симфонию № 9 Л. Бетховена. И особенно дорогим подарком для казахстанских музыкантов и меломанов можно считать участие в гастролях выдаю­щегося дирижера Зубина Меты, оказавшего огромное влияние на мировую музыкальную культуру.

Выступления итальянских оперных артистов прошли триумфально, как и исполнение Девятой симфонии Л. Бетховена, где, как известно, участвуют симфоничес­кий оркестр, хор и четыре со­листа, в числе которых была представлявшая наш театр Татьяна Вицинская (заметим, прошедшая строгий конкурсный отбор).

При разработке культурной программы ЭКСПО-2017 в нее включили произведения всех музыкальных жанров: от народных до современной эстрады и, конечно, вечер симфонической музыки. Так пришло решение исполнить Симфонию № 8 Густава Малера. Инициатором этого проекта стал министр Арыстанбек Мухамедиулы, сам профессиональный музыкант. В концерте участвовало рекордное количество исполнителей – 1 200 артистов хора и оркестра со всего Казахстана, а также оркестр и хор знаменитого итальянского театра Карло Феличе (г. Генуя). Чистое слаженное звучание оркестров и хоров было достигнуто благодаря мастерству и титаническому труду дирижера – заслуженного деятеля Казах­стана Алана Бурибаева.

Постановки из репертуара нашего театра – оперы «Аида» и «Кыз Жибек», балет «Дон Кихот» – гости ЭКСПО-2017 увидели на открытой площадке перед Дворцом Мира и Согласия. Эти проекты были осуществлены совместно с АО «Қазақ әуендері» при поддержке Министерства культуры и спорта.

Также в рамках программы
ЭКСПО-2017 при финансовой поддержке спонсоров балетная труппа Astana Opera на новой сцене Мариинского театра представила искушенной петербургской пуб­лике балет «Собор Парижской Богоматери» М. Жарра в постановке выдающегося хореографа XX века Ролана Пети. Художественный руководитель балетной труппы нашего театра Алтынай Асылмуратова, предлагая к показу изобретательную и стильную хореографию Ролана Пети, была уверена в своем выборе. И он оказался точным: все 5 000 билетов на спектакли были проданы, зрители, включая балетоманов и балетных критиков, остались не просто довольны, они ликовали и долго не отпускали наших артистов.

В список культурных мероприя­тий ЭКСПО-2017 вошел и балет «Манон» прославленного британского хореографа Кеннета Макмиллана на музыку Ж. Массне – один из самых востребованных спектаклей мировой репертуарной классики. Техническое и актерское мастерство артистов, прекрасная музыка и уникальная хореография не оставили публику равнодушной.

Английские балетмейстеры, работавшие с нашей труппой, высоко оценили дальновидность нашего Президента Нурсултана Назарбаева, по чьей инициативе в столице был построен великолепный театр, где созданы все условия для творчества – это зримое выражение неустанной заботы о народе, о его духовном развитии, будущем нации.

Закономерно, что проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», призванный знакомить с нашими лучшими достижениями, стал составной частью программы «Рухани жаңғыру», презентованной в штаб-квартире ЮНЕСКО министром Арыстанбеком Мухамеди­улы. Работа по популяризации национального культурного наследия ведется и театром Astana Opera.

Так, грандиозные гастроли балетной труппы прошли в столице арабского государства Оман – Мас­кате. Зарубежный тур на Восток – новая страница в истории театра. География его гастролей быстро расширяется. Замечу, что в Оман труппа приехала по приглашению Королевского оперного театра в Маскате, который взял на себя все расходы. Наши артисты показали шедевр мировой классики – балет «Лебединое озеро» П. Чайковского в новой хореографической редакции Алтынай Асылмуратовой. Все три спектакля произвели настоящий фурор. А в конце ноября в Генуе собрал аншлаг балет М. Жарра «Собор Парижской Богоматери», показанный на сцене знаменитого Театра Карло Феличе.

Сегодня мы можем оценить, насколько мудрым было решение Президента пригласить на работу в Казахстан народную артистку России Алтынай Асылмуратову. Благодаря ее авторитету в балетном мире, ее международным связям репертуар нашей труппы пополняют не только классичес­кие постановки, но и выдающиеся работы современных хореографов. Под ее руководством растет профессиональный уровень артистов, которые побеждают на международных конкурсах самого высокого ранга. Пример тому – Бахтияр Адамжан, в июне получивший первые премии конкурсов артистов балета в Москве и Нью-Йорке.

Итогом прошлого года и настоя­щим рождественским подарком публике стали гастроли наших оперных и балетных артистов, оркестра и хора в Венгрии. Насыщенная концертная программа была представлена в великолепном Органном зале Ференца ­Листа в Будапеште и зале Золтана Кодая в Пече.

Замечательные выступления артистов, несомненно, вызвали интерес венгерской публики к нашей культуре, а у кого-то, возможно, и желание посетить Казахстан. В программе были представлены шедевры казахского музыкального наследия – сцены из опер А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай», М. Тулебаева «Биржан – Сара», Е. Брусиловского «Кыз Жибек» и другие, а также произведения западноевропейских композиторов.

В наступившем году будут новые гастроли и музыкальные проекты. Наш театр порадует зрителей премьерами двух балетных и четырех оперных спектаклей национальной и мировой классики.

Театр Astana Opera на сегодняшний день является флагманом казахстанского искусства. В нем собраны лучшие артисты и музыканты со всего Казахстана и ряда зарубежных стран. Расширяются международные связи коллективов и отдельных солистов. Значительные события музыкальной культуры, которые проходят в нашем театре, свидетельствуют о том, что не только Astana Opera, но и казахстанское искусство в целом вступило в новый этап своего развития. Это констатируют отечественные и зарубежные критики, представители прессы, в том числе специализированных изданий, и просто наши постоянные зрители. Уверен, что успешная реализация программы «Рухани жаңғыру» в недалеком будущем позволит Казахстану стать активным участником мирового культурного процесса.

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