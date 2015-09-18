"Астана Опера" открывает сезон камерного зала в День музыки
Жания Уранкаева
В первый день октября, в Международный день музыки, состоится открытие III концертного сезона камерного зала "Астана Опера", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.
"Мы открываем Камерный зал и с радостью приглашаем всех наших слушателей, для которых мы подготовили разнообразные интересные концерты. Наша цель – нести прекрасное. Благодарим всех тех, кто стал нашими постоянными зрителями, видеть вас в зале – большой стимул, вы вдохновляете и дарите артистам ощущение полета и счастья", – заключили служители Мельпомены.
В концертах будут принимать участие солисты оперы, представляющие разнообразную палитру музыкальных голосов – меццо-сопрано, сопрано, тенор, бас и баритон. В их исполнении прозвучат популярные арии, романсы, отрывки из оперных произведений казахстанских и западноевропейских композиторов.
В первом концерте под названием "Восемь времен года" прозвучат популярные произведения – цикл "Времена года" Антонио Вивальди и четыре композиции-танго "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. Музыкальные шедевры исполнит Камерный оркестр "Астана Опера" под управлением заслуженного деятеля РК маэстро Абзала Мухитдинова. Солисты – концертмейстеры оркестра: заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова.
Отметим, что особенностью этого сезона работники театра называют смешение двух стилей, двух разных эпох, почерка и двух континентов, объединенных в теме времен года, которая волнует многих художников, поэтов и композиторов на протяжении нескольких столетий.
"Музыканты исполнят произведения двух разных композиторов, каждый из которых был гением, символом своей эпохи. Если Антонио Вивальди рассказал о жизненном цикле в стиле барокко, то Астора Пьяццолла сделал это в стиле аргентинского танго. Как известно, композитор был основоположником классического танго, подняв "бытовой танец" на уровень высокого искусства. Замечу, что Пьяццолла создал множество произведений в этом стиле, и одно не похоже на другое. На нашем концерте столичным зрителям посчастливится насладиться классической музыкой в сочетании с ритмами современной латиноамериканской музыки и джаза", – рассказала музыковед, руководитель камерного зала Маржан Жакенова.
Добавим, что наряду с уже полюбившимися абонементами, проходящими в камерном зале, – Bel canto, "Детский абонемент" и другими – творческий коллектив "Астана Опера" подготовил цикл концертов "Музыкальная среда", которые будут проходить по средам.
Кроме того, благодаря содействию посольств, слушателей ждет встреча с яркими иностранными коллективами и приглашенными артистами.