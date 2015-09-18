Культура
"Астана Опера" открывает сезон камерного зала ​в День музыки
Жания Уранкаева
В первый день октября, в Международный день музыки, состоится открытие III концертного сезона камерного зала "Астана Опера", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра. 

"Мы открываем Камерный зал и с радостью приглашаем всех наших слушателей, для которых мы подготовили разнообразные интересные концерты. Наша цель – нести прекрасное. Благодарим всех тех, кто стал нашими постоянными зрителями, видеть вас в зале – большой стимул, вы вдохновляете и дарите артистам ощущение полета и счастья", – заключили служители Мельпомены.

В концертах будут принимать участие солисты оперы, представляющие разнообразную палитру музыкальных голосов – меццо-сопрано, сопрано, тенор, бас и баритон. В их исполнении прозвучат популярные арии, романсы, отрывки из оперных произведений казахстанских и западноевропейских композиторов.

В первом концерте под названием "Восемь времен года" прозвучат популярные произведения – цикл "Времена года" Антонио Вивальди и четыре композиции-танго "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. Музыкальные шедевры исполнит Камерный оркестр "Астана Опера" под управлением заслуженного деятеля РК маэстро Абзала Мухитдинова. Солисты – концертмейстеры оркестра: заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова.

Отметим, что особенностью этого сезона работники театра называют смешение двух стилей, двух разных эпох, почерка и двух континентов, объединенных в теме времен года, которая волнует многих художников, поэтов и композиторов на протяжении нескольких столетий. 

55fb8d3118e271442549041.jpg

"Музыканты исполнят произведения двух разных композиторов, каждый из которых был гением, символом своей эпохи. Если Антонио Вивальди рассказал о жизненном цикле в стиле барокко, то Астора Пьяццолла сделал это в стиле аргентинского танго. Как известно, композитор был основоположником классического танго, подняв "бытовой танец" на уровень высокого искусства. Замечу, что Пьяццолла создал множество произведений в этом стиле, и одно не похоже на другое. На нашем концерте столичным зрителям посчастливится насладиться классической музыкой в сочетании с ритмами современной латиноамериканской музыки и джаза", – рассказала музыковед, руководитель камерного зала Маржан Жакенова.

Добавим, что наряду с уже полюбившимися абонементами, проходящими в камерном зале, – Bel canto, "Детский абонемент" и другими – творческий коллектив "Астана Опера" подготовил цикл концертов "Музыкальная среда", которые будут проходить по средам.

Кроме того, благодаря содействию посольств, слушателей ждет встреча с яркими иностранными коллективами и приглашенными артистами.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
Неравенство – качество роста национальных экономик
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Напрямую: вопрос – ответ
Высокая миссия курултая
В завершение сезона
КазНУ вручили сертификат QS WUR
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Культура
"Снесен дом Ахмета Байтурсынова": в облакимате прокомментир…
Культура
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" пр…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару …
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]