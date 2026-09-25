«Астана Опера» переносит показ балета «Щелкунчик» на другую дату

Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в трагическом происшествии на Каспийском море.

Фото: пресс-служба театра

Показ балета «Щелкунчик» на сцене «Астана Опера», запланированный на 25 сентября 2026 года, переносится на воскресенье, 27 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Перенос спектакля связан с объявленным 25 сентября Днем общенационального траура в РК.

Все ранее приобретенные билеты на спектакль 25 сентября будут действительны 27 сентября, при этом обменивать билеты не требуется. Зрители, которые не смогут посетить спектакль в новую дату, смогут оформить возврат денежных средств за приобретенные билеты в установленном порядке.

Обращения по вопросам возврата билетов будут рассматриваться в рабочем порядке сервисом онлайн-продаж, либо в кассе театра - в зависимости от способа приобретения билетов.

Коллектив «Астана Опера» выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в трагическом происшествии на Каспийском море.