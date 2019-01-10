Astana Opera покоряет европу

Татьяна Бек

В одном из крупнейших городов Испании выступления казахстанского театра произвели фурор: билеты были стремительно раскуплены, зал Дворца искусств Королевы Софии переполнен, а после спектакля публика стоя аплодировала исполнителям.

Наш театр в Валенсии впервые, однако на улицах артистов узнавали, тепло приветствовали, жители улыбались, заслышав звучное название – Astana Opera. Многие ценители классики следят за онлайн-трансляциями казахстанского театра, знают его репертуар.

В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго – всего более 100 человек вместе с гримерами, костюмерами, машинис­тами сцены. Дворец искусств Королевы Софии открылся в 2005 году, зал театра рассчитан на 1 400 мест – и свободных не было.

«Лебединое озеро» – один из самых узнаваемых шедевров мировой классики, символ академического балетного искусства – было представлено пуб­лике почти полтора столетия назад. С тех пор прекрасная и трагическая история роковой любви заколдованной девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида привлекает внимание и балетоманов, и новичков, не оставляя равнодушными никого. Как и потрясающая музыка Петра Ильича Чайковского (испанским оркестром дирижировали Абзал Мухит­динов и Арман Уразгалиев), зрелищные массовые сцены, сольные партии, требующие блистательной техники.

Зрители увидели «Лебединое озеро» в хореографической редакции народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы Театра Astana Opera Алтынай Асылмуратовой. Роскошные декорации и костюмы, которые не остались незамеченными искушенной публикой, выполнены известнейшими театральными деятелями Эцио Фриджерио и Франкой Скуарчапино.

Главные партии в спектаклях исполняли Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева (Одетта-Одиллия), Олжас Тарланов, Еркин Рахметуллаев (принц Зигфрид), Серик Накыспеков, Акарыс Бейбарыс (Шут), Жанибек Иманкулов, Арман Уразов (Ротбарт).

– Безусловно, мы волнуемся. Наша главная задача – доставить удовольствие публике, сделать так, чтобы зрители получили эмоциональный заряд, – заметила перед началом гастролей Алтынай Асылмуратова.

Выбор «Лебединого озера» для выступлений за рубежом говорит о творческой зрелос­ти и уверенности молодого казахстанского театра. Тем приятнее и значительнее успех, доказывающий, что балетное искусство Казахстана вызывает большой интерес, и труппу Astana Opera приглашают выступать на престижных сценах.

– С самых первых мгновений и до конца спектакля артисты демонстрировали виртуозное мастерство и потрясающий талант, – отметила зрительница Офелия Перес. – Декорации и каждая деталь реквизита впечатляли красотой. Большое спасибо за замечательный спектакль!

Завтра, 11 января, Astana Opera покажет балет «Лебединое озеро» в Италии – в Генуе в Театре Карло Феличе, где казахстанских артистов тоже знают, любят и ждут. Гастрольные выступления в Испании и Италии состоялись при поддерж­ке Министерства культуры и спорта РК в рамках программы «Рухани жаңғыру».

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