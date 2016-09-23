​Astana Opera приглашает...

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Наталья ГАПОНОВА

Открылся он оперой «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, одним из выдающихся достижений музыкального искусства Казахстана. Ее премьера в Astana Opera состоялась в прошлом году и стала событием в культурной жизни республики и творческой биографии молодого театра.

Над новой постановкой оперы работал казахстанско-италь­янский творческий коллектив: дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев, режиссер-постановщик – Джанкарло дель Монако, режиссер-консультант – народный артист Казахстана Есмухан Обаев. Художественное оформление оперы выполнили итальянские мастера, уже известные столичному зрителю по ряду спектаклей в Astana Opera. Это выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино.

Главные роли исполнили заслуженные деятели Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Салтанат Ахметова, Нурлан Бекмухамбетов, народный артист Армении Барсег Туманян, другие солисты.

Участниками фестиваля «Шелковый путь» станут известные исполнители из Австрии, Италии, Японии, Кореи, России и других стран. Так, в операх «Мадам Баттерфляй», «Богема», в балете «Бахчисарайский фонтан» выступят артисты из Беларуси, в спектакле «Травиата» – из Украины. Маэстро из Италии Джузеппе Акуавива будет дирижировать одной из итальянских опер на сцене Большого зала.

Продемонстрируют свое мастерство пианисты-виртуозы Миюджи Канеко из Японии и Пэк Кон У из Южной Кореи, ожидается приезд труппы Театра балета Бориса Эйфмана со спектаклем «Онегин» на музыку П. Чайковского и А. Ситковецкого. Пройдет ряд гала-балетов и гала-концертов, с особыми чувствами ждут слушатели программу «Надо мной небо синее», посвященную 90-летию легендарного певца, народного артиста СССР Ермека Серкебаева.

В дни фестиваля на сцене Камерного зала ждет встреча с австрийским пианистом Штефаном Матиасом Ладеманом, известным итальянским гобоистом Джанфранко Бортолато… Солисты, хор и симфонический оркестр Astana Opera исполнят самое популярное сочинение Карла Орфа «Кармина Бурана». В общей сложности, как говорят организаторы «Шелкового пути», на суд публики будет представлено более 20 постановок.

Начало нового сезона для Astana Opera ознаменуется и выступлением солистов балета театра в Китае (Урумчи) 25 и 26 сентября. Гала-балет пройдет на сцене Синьцзянского театра в рамках масштабного международного фестиваля.

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