Свежий выпуск

Astana Opera: звездное притяжение

Анна НЕГИНА
Алана Бурибаева представлять не надо – лауреат многих международных конкурсов, сделавший успешную карьеру за рубежом, можно сказать, вернулся домой. И, как на пресс-конференции подчерк­нул сам дирижер, вернулся с большой радостью в замечательный театр, вызывающий зависть у многих музыкантов на Западе, которых особенно восхищает мощная поддержка культуры со стороны Главы государства.
Алан Бурибаев прекрасно знает оркестрантов, поскольку работал с ними раньше, неоднократно выступал на гастролях, в том числе во время недавнего мирового турне театра. Конечно, молодой, талантливый, востребованный дирижер будет продолжать руководить Национальным симфоническим оркестром радио и телевидения Ирландии и оркестром Осаки (Япония), но в приоритете у него отныне Астана, где уже началась работа над оперой «Абай».
Символично, что первой же постановкой нового главного дирижера будет шедевр казахской музыкальной классики, созданный его прадедом Ахметом Жубановым в соавторстве с Л. Хамиди. Алан неоднократно подчеркивал, что, выступая за рубежом, всегда старается пропагандировать национальное искусство. Так, будучи генеральным музыкальным директором оперы в Майнингене (Германия), поставил там «Абая».
Алтынай Асылмуратова родилась в Алматы в семье балетных артистов, учиться уехала в знаменитое Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой. В прославленной Мариинке стала примой-балериной, в качестве приглашенной звезды работала в самых известных театрах мира. Завершив балетную карьеру, 14 лет была художественным руководителем Санкт-Петербургской академии русского балета.
Алтынай Асылмуратова выразила благодарность руководству театра, Министерству культуры и спорта за предложение работать в Astana Opera. Она тоже отметила огромное внимание, которое уделяет развитию культуры Президент Нурсултан Назарбаев, с которым балерина встречалась лично. Очень тепло отозвалась А. Асылмуратова об артистах, молодых, энергичных, хорошо подготовленных в Алматинском хореографическом училище и профессионально воспитанных такими подвижниками, как нынешний директор балетной труппы Турсынбек Нуркалиев и балетмейстер-педагог Галия Бурибаева.
Директор Astana Opera Толеубек Альпиев напомнил, что история всех знаменитых театров связана с выдающимися творческими личностями, поэтому Astana Opera приглашает своих замечательных соотечественников, чьи знания и опыт поднимут на новую высоту профессиональный уровень наших артистов.

Популярное

Все
Про осетра никто и не вспомнил…
Выборы как часть новой истории
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Евразиец на все времена
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
Кто победит в битве за битум?
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
Доход по осени считают
Подготовка к саммиту
Тимур и его команда
Завершается уборка риса
Право быть независимым
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
Шаг в новую эпоху
Диалог о налогах
Победило знание
Что такое Улытау?
Переосмыслить жизнь
Невзаимозаменяемый
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
О планах по привлечению крупного иностранного капитала расс…
Свежий выпуск
Тогызкумалак – больше, чем игра: в NIS побеждают интеллект …
Свежий выпуск
Очередную ярмарку вакансий проведут в столице
Свежий выпуск
Патриотический челлендж ко Дню Республики запустили столичн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]