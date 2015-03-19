Astana Opera: звездное притяжение

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Анна НЕГИНА
Алана Бурибаева представлять не надо – лауреат многих международных конкурсов, сделавший успешную карьеру за рубежом, можно сказать, вернулся домой. И, как на пресс-конференции подчерк­нул сам дирижер, вернулся с большой радостью в замечательный театр, вызывающий зависть у многих музыкантов на Западе, которых особенно восхищает мощная поддержка культуры со стороны Главы государства.
Алан Бурибаев прекрасно знает оркестрантов, поскольку работал с ними раньше, неоднократно выступал на гастролях, в том числе во время недавнего мирового турне театра. Конечно, молодой, талантливый, востребованный дирижер будет продолжать руководить Национальным симфоническим оркестром радио и телевидения Ирландии и оркестром Осаки (Япония), но в приоритете у него отныне Астана, где уже началась работа над оперой «Абай».
Символично, что первой же постановкой нового главного дирижера будет шедевр казахской музыкальной классики, созданный его прадедом Ахметом Жубановым в соавторстве с Л. Хамиди. Алан неоднократно подчеркивал, что, выступая за рубежом, всегда старается пропагандировать национальное искусство. Так, будучи генеральным музыкальным директором оперы в Майнингене (Германия), поставил там «Абая».
Алтынай Асылмуратова родилась в Алматы в семье балетных артистов, учиться уехала в знаменитое Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой. В прославленной Мариинке стала примой-балериной, в качестве приглашенной звезды работала в самых известных театрах мира. Завершив балетную карьеру, 14 лет была художественным руководителем Санкт-Петербургской академии русского балета.
Алтынай Асылмуратова выразила благодарность руководству театра, Министерству культуры и спорта за предложение работать в Astana Opera. Она тоже отметила огромное внимание, которое уделяет развитию культуры Президент Нурсултан Назарбаев, с которым балерина встречалась лично. Очень тепло отозвалась А. Асылмуратова об артистах, молодых, энергичных, хорошо подготовленных в Алматинском хореографическом училище и профессионально воспитанных такими подвижниками, как нынешний директор балетной труппы Турсынбек Нуркалиев и балетмейстер-педагог Галия Бурибаева.
Директор Astana Opera Толеубек Альпиев напомнил, что история всех знаменитых театров связана с выдающимися творческими личностями, поэтому Astana Opera приглашает своих замечательных соотечественников, чьи знания и опыт поднимут на новую высоту профессиональный уровень наших артистов.

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