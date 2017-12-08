"Астана" поднялась в клубном рейтинге УЕФА

"Астана" улучшила свое положение в клубном рейтинге УЕФА после матча с пражской "Славией" в шестом туре группового этапа Лиги Европы (1:0), сообщает vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Праге, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 38-й минуте забил защитник "Астаны" Марин Аничич.
Этот результат позволил команде Станимира Стойлова подняться на пять позиций и расположиться на 67-м месте. В копилке "Астаны" 20,750 балла.
"Астана", благодаря победе над "Славией", впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы, напомнил портал.
Соперник по 1/16 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.
Встреча команд, прошедшая в Праге, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 38-й минуте забил защитник "Астаны" Марин Аничич.
Этот результат позволил команде Станимира Стойлова подняться на пять позиций и расположиться на 67-м месте. В копилке "Астаны" 20,750 балла.
"Астана", благодаря победе над "Славией", впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы, напомнил портал.
Соперник по 1/16 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.