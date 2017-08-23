"Астана" пополнила "копилку" Казахстана в текущем сезоне еврокубков

Победа "Астаны" над шотландским "Селтиком" в матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов принесла одно очко в таблицу коэффициентов Казахстана в текущем сезоне, сообщает sports.kz
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Игра проходила накануне, 22 августа, на "Астана Арене" и завершилась со счетом 4:3
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На данный момент в активе "Астаны" 3,5 балла, "Кайрат" и "Иртыш" имеют по 2,5 очка, а "Ордабасы" – 0,5. При этом, как отмечает портал, борьбу в еврокубках продолжают лишь столичные футболисты.
"Общий показатель 9 делится на четыре команды, в итоге коэффициент Казахстана в текущем сезоне составляет 2,250. С этим показателем РК осталась на 17-м месте рейтинга сезона УЕФА", – поясняется в информации. ТОП-10 сезона еврокубков:
1. Кипр – 4,375
2. Израиль – 4,000
3. Словения – 3,875
4. Хорватия – 3,375
5. Австрия – 3,125
6. Дания – 3,125
7. Шотландия – 3,000
8. Греция – 2,900
9. Азербайджан – 2,875
10. Испания – 2,857
17. Казахстан – 2,250.