Астана предстает в качестве платформы для поиска мира Статьи 1415

Построенная с грандиозным масштабом на бывшей болотистой местности, Астана – в прошлом небольшой степной провинциальный город, сменивший Алматы в качестве столицы Казахстана в 1997 году, – стала вопреки ожиданиям местом встречи для тех, кто ищет решения сложнейших конфликтов. Контрастируя с пустотой окружающего ландшафта, высокие ультра-модерновые здания Астаны впервые принимали переговоры с участием небольших сирийских оппозиционных групп в 2015 году, когда город впервые пробовал себя в качест­ве помощника в прекращении, казалось, неразрешимого конфликта. А теперь, в понедельник, представители вооруженной оппозиции Сирии, правительства Президента Башара Асада и ООН, а также чиновники из России, Турции и Ирана, представляющие три страны-спонсора переговоров, – соберутся в Астане, чтобы добиться укреп­ления хрупкого перемирия в этой стране.



Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что следующим этапом в прекращении кровопролитной гражданской войны в Сирии станет соглашение сторон о прекращении огня по всей стране, и предложил им принять участие в новых мирных переговорах в Казахстане. Переговоры в понедельник, которые будут проходить в роскошном столичном отеле «Риксос Президент», придадут дополнительный импульс усилиям Астаны в продвижении себя в роли «новой Женевы», где ранее проходили несколько раундов неудавшихся переговоров по сирийскому кризису. «Данное место очень хорошо подходит для всех, как для правительства, так и для всех оппозиционных групп», – сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, дав высокую оценку Астане за услуги, предлагаемые «вежливым и ненавязчивым способом».



Аналитики говорят, что усилия Казахстана в проведении мирных переговоров позволят стране представить себя в качестве региональной державы и международного экономического игрока, повышая престиж страны на мировой арене. «Это повышает статус центральноазиатского государства на высоком уровне, что может предоставить ему и экономические возможности», – сказал московский политолог Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что бывшая советская Республика Казахстан наладила прочные партнерские отношения с Россией, Турцией, рядом западных стран и государств Ближнего Востока.



Президент-миротворец



Будучи воспринимаем в своей­ стране как гарант стабильнос­ти, Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев таким же образом представляется и за рубежом, поддерживая близкие взаимоотношения с Россией и одновременно развивая связи с Западом, Китаем и Ближним Востоком. В декабре 2014 года на пике напряженности из-за присоединения Крыма к России он организовал визит Президента Франции Франсуа Олланда в Москву для встречи с Путиным. Он также был ключевой фигурой в успешном посредничестве между Москвой и Анкарой после горького спора из-за российского самолета, сбитого турецкими военно-воздушными силами вблизи сирийской границы в 2015 году…



Как отметил старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Алекс Ватанка, находясь у власти более 25 лет, Нурсултан Назарбаев упорно работает над тем, чтобы выступать в качест­ве «посредника в наведении мостов»...



Ватанка добавил, что когда в крупнейшем городе Казахстана – Алматы были организованы переговоры мировых держав по иранской ядерной программе в 2013 году, то тогда страна «не обязана была брать на себя это». Это была еще одна попытка проявить себя как полезный посредник для международного сообщества...



«Казахстан является большой страной, которая не имеет выхода к мировому океану, – сказал Ватанка. – Многовекторность внешней политики Президента Казахстана по сути дела и нацелена на преодоление этого географического препятствия».