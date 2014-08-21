"Астана" проигрывает "Вильярреалу" после первого тайма

В игре между чемпионом Казахстана и "Легией" счет не открыт. Стоит отметить, что ближе к концовке тайма футболисты "Актобе" пропустили мяч в свои ворота, но он был отменен из-за офсайда, сообщает Vesti.kz.



А во встрече между "Астаной" и "Вильярреалом", которая проходит в столице Казахстана, хозяева уступают со счетом 0:1. Автором мяча, забитого на 33-й минуте, стал Кани.



Напомним, что матч "Астана" - "Вильярреал" в прямом эфире показывает телеканал KazSport, а "Актобе" - "Легия" - "Казахстан".