Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой, урбанис­тикой, духовной и социальной сферами.

Касым-Жомарт Токаев призвал не останавливаться на достигнутых результатах и поставил ряд конкретных задач по развитию столицы.

Инфраструктура

В первую очередь Глава государства подчеркнул, что необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны.

– При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры, – акцентировал Президент.

Здесь, однако же, есть проблемы. Так, уже более 10 лет акимат не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 – за это время проект «подорожал» на 53 млрд тенге, дефицит теплоэнергии в столице превысил 300 гигакалорий.

Вопрос о ТЭЦ-3 поднимается ежегодно, но, по словам Касым-Жомарта Токаева, готовность объекта по-прежнему составляет только 83%.

Президент поручил Правительству совместно с акиматом до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Он также отметил, что надо определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3.

Не менее важно обеспечить столицу стабильным электроснабжением. Акимату поручено ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт.

– Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства, – продолжил Глава государства. – В 2019 году был завершен первый этап магист­рального газопровода «Сарыарка». Задача акимата – довес­ти газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся.

Касым-Жомарт Токаев поставил задачу активизировать работу по газификации столицы и завершить ее в установленные сроки. Правительству совмест­но с фондом «Самрук-Қазына» предстоит решить вопрос обеспечения Астаны необходимыми объемами газа.

– Вместе с тем само подключение газа для наших граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения, – добавил Президент.

Актуальной Глава государства назвал проблему с резервными источниками водоснабжения в столице. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза того, что город просто останется без воды. В связи с этим Министерству экологии поручено проработать имеющиеся у столичного акимата по этому поводу предложения, а также решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища.

Важно также ускорить строи­тельство насосно-фильтровальной станции № 3 и второго канализационно-очистительного сооружения, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Жилищное строительство

Много вопросов, как подчерк­нул Глава государства, накопилось в сфере жилищного строительства. По его словам, из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. Но нельзя забывать, что в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток, а кроме того, при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тыс. человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, считает Касым-Жомарт Токаев, нужно системное планирование развития города. А здесь, увы, есть проблемы.

– Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Акимат и Правительство должны решить ее до конца текущего года. Вместе с тем из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты. Сейчас в Астане без разрешительных документов возводится более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу, – отметил Президент.

Кроме того, Глава государства указал на то, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков.

– Речь идет об «особых» условиях для известных строительных компаний, – пояснил он. – Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совмест­но с акиматом плотно заняться данным вопросом.

Транспортная система

Еще один важный вопрос касается развития транспортной системы столицы.

– Количество автомобилей растет с каждым годом. По этой причине пробки стали очень серьезной проблемой. Это вызывает возмущение жителей. Например, на проспекте Мәңгілік ел постоянно возникают заторы. Строительство моста на проспек­те Тәуелсіздік необходимо завершить до конца текущего года. Кроме того, затянулось строи­тельство малой объездной дороги (46 километров). При застройке новых жилых комплексов транспортная доступность не учитывается в полной мере. Одним словом, работа по развитию транспортной системы хромает, – сказал Глава государства.

Качество дорог, по его словам, также вызывает много вопросов. Как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год, но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.

– Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков, – поручил Президент.

Развитие общественного транс­порта – еще один важный для горожан вопрос. Ранее Глава государства уже давал поручение провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность, но пробле­ма так и не решена – ждать автобусы приходиться долго, в часы пик они переполнены...

По озвученным Президентом данным, сегодня городу не хватает более 400 автобусов, и в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными «карманами», а 300 не имеют закрытых павильонов ожидания.

Затронул Касым-Жомарт ­Токаев и наболевший вопрос о строительстве LRT.

– Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строи­тельство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с Правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны, – сказал Глава государства.

Комфорт и продуманность

Выступая на совещании, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана должна стать удобным для жизни городом. Он предложил пересмотреть концепцию развития городской среды. Подчеркнул, что в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфорт­ных прогулок и отдыха жителей.

– К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных ­пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать, – заявил Президент.

Он отметил, что сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе предложено изучить опыт Казани, где очень красиво обустроены улицы, парки и набережная. Необходимо сделать столицу комфортной в любое время года, максимально улучшить облик Астаны, акцентировал Глава государства.

– Через реку нужно строить пешеходные мосты. Особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится. Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы. За рубежом они являются «точками притяжения» людей. Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная. При правильном подходе ее можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. В целом необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Важно уделять внимание эстетическому облику Астаны. В столице, как считает Президент, должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения.

– Разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ, – отметил Глава государства. – Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район Юго-Востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики. Отдельного внимания требует район торговых домов «Артем» и «Тулпар». Акимату необходимо принять конкретные меры.

Кроме того, Президент вновь подчеркнул недопустимость точечной застройки. А также поднял вопрос дефицита парковочных пространств, особенно в жилых кварталах.

– Уже стало небезопасно отпус­кать детей на улицу – дворы заставлены машинами, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю Правительству принять конкретные меры. Также в районе Дома минис­терств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это, несомненно, создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов. При этом между Генеральной прокуратурой и зданием «Жусан банка» имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда. Поручаю Правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков, – поставил задачи Президент.

Благоустройство

Отдельное внимание Глава государства уделил вопросам благоус­тройства столицы. Здесь, по его словам, мелочей быть не должно.

– К сожалению, город утрачивает свой «столичный лоск». Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения, – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, малейший снегопад буквально парализует город, – выделил проблемы Президент. – В январе город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток. При этом на благоустройство города было выделено 45 миллиардов тенге за последние три года.

Отметил Касым-Жомарт ­Токаев и необходимость изменения подходов к обустройству дворов жилых домов. По его мнению, здесь должны совместно работать эксперты по урбанистике, архитекторы и сами жители, чтобы создавать лучшие решения, делать дворы удобными и привлекательными общественными пространствами. Вместе с тем он обратил внимание на то, что необходимо повышать бытовую культуру горожан, отметив, что чистота Астаны напрямую зависит от живущих в городе людей.

– Следующий вопрос – озеленение города. К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану «зеленым» городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет «на свой цвет и вкус». О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10% многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь, – заявил Президент. – Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50%. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом.

Кроме того, Глава государства поручил акиматам города Астаны и Акмолинской области совмест­но с Министерством экологии как можно скорее решить проблему стихийных свалок (их тут насчитывается 50 штук).

Благополучие горожан

Повышение социального благополучия горожан Касым-­Жомарт Токаев назвал одним из приоритетов работы.

В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения, поддерж­ка молодежи. По словам Главы государства, столица занимает второе место в стране по уровню молодежной безработицы.

Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице.

– Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках – очереди, в родильных домах – нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, и там всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы, – сказал Президент.

Кроме того, в столице ощущается острая проблема дефицита медиков – не хватает более 600 различных специалистов. Министерству здравоохранения на совещании поручено решить накопившиеся вопросы.

Акиму Астаны Женису Касымбеку Глава государства дал задание взять на личный контроль вопрос привлечения медиков и поручил рассмотреть возможность включения в программу «Елорда жас­тары» медицинских работников.

Астана, как подчеркнул на совещании Касым-Жомарт Токаев, должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны. Однако сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях.

Так, по данным Президента, сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тыс. детей. Некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.

– В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ, – сказал Глава государства. – В некоторых классах более 30 учеников. Это все негативно влияет на качество обучения. Также не хватает мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. ­Акимат совместно с Министерством просвещения должны решить все эти вопросы. Строительство школ – стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы. Поэтому надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала. Также требуется полностью решить вопрос дефицита педагогических кадров. Повышение качества педагогических кадров должно стать во главу угла. В целом сис­тема образования города должна переходить на международный уровень. Пока этого тренда не отмечается, – резюмировал он.

Также Президент поручил взять на особый контроль решение проблемы нехватки студенческих общежитий и развитие сети столичных библиотек.

Экономический потенциал

Следует системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации. Для обеспечения поступательного экономического роста столицы прежде всего необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон, считает Глава государства.

– Астана является единственным городом в стране, где функ­ционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Так, акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95% – вопрос поднимается давно, но результата нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО «Selena Insulations» на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям. С 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2 – нет даже проектно-сметной документации.

– По сути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опус­каются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвес­тиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну. Столица должна реализовать свой потенциал как центр притяжения инвестиций, – подчеркнул Президент.

Высокая инфляция – еще одна актуальная для города проблема. По итогам прошлого года рост цен в столице достиг 23%.

– Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках «оборотной схемы». Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена. Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В целом в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ситуация усугуб­ляется нехваткой помещений для хранения. Он поручил до 2025 года ввести более 13 тыс. тонн мощностей овощехранилищ. Минис­терству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области дано задание принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы.

Стратегически важным назвал Президент системное развитие Астанинской агломерации.

Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами. Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы).

– Акимам Астаны и Акмолинской области необходимо приложить усилия для повышения благосостояния населения, проживающего в пригороде. Астанинская агломерация должна быть максимально комфортной для привлечения инвестиций, внедрения инноваций и труда квалифицированных специалис­тов. В этом направлении необходимо активизировать работу. На нынешнем этапе, когда происходят кардинальные изменения в мировой экономике, это очень актуальный вопрос. Мы должны воспользоваться исторической возможностью, чтобы сделать столичный регион экономи­ческой опорой нашей страны, – сказал Глава государства.

Город будущего

Как заявил Президент, столица Казахстана должна перейти на новую модель развития, транс­формироваться в инновационный город будущего.

– В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание. Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объе­диненных Арабских Эмиратах. Данная компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта «Умный город». Поручаю акимату совмест­но с Министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом необходимо привлекать представителей

IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Он особо подчеркнул, что Астану нужно развивать по принципу созидательного, комфортного и чистого города. Здесь нужно ориентироваться на лучшие примеры, применять передовой мировой опыт.

Президент отметил, что необходимо модернизировать столицу, актуализировать Стратегию развития Астаны до 2050 года.

– В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Акимату Астаны до конца текущего года необходимо провести общественные слушания, разработать новый Генеральный план столицы и внести его в Правительство. Администрация Президента возьмет на контроль своевременное и качественное выполнение работ, – подытожил выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания, по информации пресс-службы Президента, также выступили аким Астаны Женис Касымбек, первый замес­титель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов.