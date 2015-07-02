Астана – символ успешной нации Свежий выпуск 631 Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, Государственный секретарь Республики Казахстан

Это место с особой и удивительной аурой, и можно утверждать без всякого преувеличения – гордость всех казахстанцев. Сегодня здесь сосредоточена мощная созидательная энергия, получившая первоначальный импульс в 1994 году, когда Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев принял историческое решение о переносе столицы.

Перенос столицы как отдельно взятое явление сам по себе является шагом не просто решительным, а в первую очередь стратегическим. На сегодня в истории человечества насчитывается более 25 подобных случаев. Однако фактов строительства новых столиц практически с нуля – всего лишь единицы. В этом ряду особое место в новейшей глобальной истории человечества занимает город-красавец Астана, истинная евразийская жемчужина, великолепное современное творение, созданное по концепту Главы государства.

Безусловно, это решение не было простым и спонтанным, необходимо было учесть множество различных аспектов, тонкостей и нюансов. Преимуществами Астаны стали: ее центральное месторасположение, обширность территории, близость к основным экономическим центрам и транспортным магистралям, благоприятная экология. Не все соотечественники благосклонно восприняли это решение. Обычно участью великих идей почти всегда вначале является их некоторое недопонимание. Как говорится, должно пройти некоторое время, чтобы увидеть большое и на расстоянии. Однако в нашем случае большинство казахстанцев с огромным воодушевлением восприняли коренные изменения в судьбе страны, полностью доверив свою судьбу Президенту, чей жизнеутверждающий оптимизм и непоколебимая вера в уникальный проект передались каждому.

Действительно, рассматривая сегодня архивные, уже пожелтевшие, фотографии провинциальной Акмолы, трудно представить себе, что еще совсем недавно на месте крупных торгово-развлекательных моллов, строгих административных зданий, футуристических хайтек-высоток, широких и светлых проспектов располагались подслеповатые дачные домики в бескрайней степи, продуваемой суровыми, пронизывающими до костей северными ветрами. Сейчас облик города изменился кардинально и продолжает постоянно удивлять нас. Вместе с обретением нового мегаполистического фейса произошли неуловимые изменения и в его внутреннем духовном мире. Каждый, кто живет здесь, непременно это чувствует. Для меня, думаю, как и для многих казахстанцев, связавших свою судьбу с Астаной, она давно перестала быть просто городом, какой-то отдельно взятой точкой на политической карте мира. Это, прежде всего, удивительная и восхищающая столица, вобравшая в себя лучшие урбанистические идеи и инновации современности.

Сегодня уже очевидно, что перенос столицы стал своевременным и необходимым и, наряду с глубокими экономическими реформами, явился важным стратегическим ресурсом для реализации задач развития суверенного государства. Астана стала воплощением независимого развития Казахстана, символом осуществления светлой, глубокой и дерзновенной мысли.

Астана сегодня – это сердце Казахстана, дороги вокруг нее – жизнетворные сосуды экономики, которые уже в обозримом будущем помогут городу стать международным транспортным хабом, связующим звеном между Европой и Азией. В своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что «Дороги – это линии жизни для Казахстана. На наших необъятных просторах вокруг дорог всегда возникала и развивалась жизнь. Мы обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от сердца – артерии. Как от солнца – лучи». Предстоит реализовать огромный потенциал, изначально заложенный как географический, чтобы Астана заявила о себе миру в совершенно новом качестве. И это станет одним из главных драгоценных камней в короне ее удивительных достижений.

Сегодня уже начато строительство нового международного аэропорта и железнодорожного вокзала. Эти проекты обещают стать яркими архитектурными шедеврами современного зодчества, где каждое здание изначально отвечает самым высоким инженерно-техническим и художественно-эстетическим требованиям.

Особо следует подчеркнуть, что в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н. Назарбаева» предусмотрена интеграция Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки. Это предполагает создание мультимодального транспортного коридора, который позволит осуществить прямой транзит грузов из Европы в Азию.

Осуществление этих шагов позволит нам выйти на новый уровень кооперации с международными партнерами. В итоге Астана в перспективе станет деловым, культурным и научным центром Евразии. Мы знаем, что здесь появится международный финансовый центр, который будет создан на базе инфраструктуры EXPO 2017.

Астана сегодня не только административный центр Казахстана. На наших глазах происходит стремительный процесс роста ее духовно-культурного потенциала, столица, без всякого преувеличения, становится настоящей евразийской Пальмирой с особым интеллектуально-инновационным шармом.

В прошлом году Астана вошла в список топ-21 «умных» городов мира. Здесь реализуется множество инновационных стартапов, запущен специальный проект «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности города Астаны». Сегодня в круглосуточном режиме функционируют около 800 камер видеонаблюдения, которые фиксируют различного рода правонарушения. «Умный» город – прежде всего это комфортный и безопасный город, в котором каждый житель должен чувствовать себя легко и свободно. Астана делает уверенные шаги к этому новому статусу, стремясь стать в один ряд с такими признанными интеллектуальными мегаполисами, как Торонто, Сингапур, Нью-Йорк, Токио.

Стало закономерным, что каждый новый штрих в портрете современного мегаполиса, который мы создаем все вместе – архитекторы, строители, государственные служащие, студенты, научные работники, учителя, врачи, наполнен особым духовным смыслом, тонким, трепетным отношением, светлой верой в прекрасное будущее.

Астана способна зажечь в сердце каждого, кто соприкасается с ней, огонек надежды и превратить его в большой негасимый факел, надо только лишь проявить целеустремленность и трудолюбие. Изначально Президент страны видел в новой столице прежде всего крупный научно-образовательный центр и приложил все усилия для создания здесь мощной корпорации профессионалов.

Сегодня высшие учебные заведения Астаны, такие как ЕНУ им. Л. Гумилева, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Медицинский университет Астана, Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М. Ломоносова, уже громко заявили о себе как современные интеллектуальные альма-матер.

Среди них на своеобразной «интеллектуальной карте» города особое место занимает Назарбаев Университет, открытый в 2010 году. За прошедшие неполные пять лет вуз уже стал флагманом научно-образовательной системы Казахстана, вобравшим в себя лучшие инновационные методики по подготовке уникальных специалистов для наукоемкой экономики современного Казахстана. Центры и лаборатории, а также парк инновационных технологий способствуют проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также дальнейшей коммерциализации отечественных новых технологий, привлечению местных и зарубежных высокотехнологичных компаний. Буквально совсем недавно произошло еще одно знаменательное событие – состоялся первый исторический выпуск обладателей дипломов университета, отвечающих самым передовым глобальным требованиям. Астана стала признанным маяком подлинного совершенства для крупнейших вузов Казахстана, равняющихся на передовой опыт Назарбаев Университета.

Несомненно, что интеллектуальная прогрессивная молодежь – это одна из непременных составляющих успешного и динамичного развития города. Часто применяемый слоган «В руках молодых профессионалов – его будущее!» выражает один из основных трендов современной урбанистики. По мнению известного американского экономиста Ричарда Флориды, автора теории креативного класса, интеллектуальная креативная среда – одно из непременных якорных условий существования «умного» города. И она, как мы видим, в Астане формируется и развивается системно и последовательно.

Качество медицинских услуг, строительство жилья, спортивных и культурных объектов, учреждений дошкольного и школьного образования – это императивные индикаторы, формирующие общее представление о социальной сфере в любом городе мира. В этом плане Астана как столица просто обязана быть хрестоматийным примером для всех городов страны.

Быстрому развитию столицы способствуют высокие темпы строительства, в том числе жилья. Ежегодно в Астане сдается более миллиона квадратных метров. Так, с 2012 года, начала реализации программы «Доступное жилье-2020», введено в эксплуатацию 119,3 тыс. кв. м на 2 294 квартиры. Это значит, что заветные ключи от новеньких квартир получили тысячи и тысячи жителей города, что, несомненно, является важной компонентой общественной стабильности и социального оптимизма.

Повсюду строятся современные здания, разбиваются новые парки, прокладываются широкие проспекты. И как следствие, все больше и больше огней зажигается ночью в окнах новых домов, во дворах счастливо резвится малышня и с каждым годом неуклонно растет количество астанинцев. Прирост населения Астаны за годы ее становления увеличился в три раза, сегодня численность населения города превысила уже 860 тыс. человек. Ежедневно в роддомах столицы рождается около 90 малышей, в месяц – более 2 тыс. детей. Поэтому обеспечение маленьких горожан качественным дошкольным и школьным образованием стало одним из важных приоритетов социальной сферы. По данным министерства образования и науки, на начало 2014/;15 учебного года в Астане функционирует 85 школ, в том числе 77 государственных и 8 частных образовательных учреждений. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые детские сады и школы, повышается оснащение их современным оборудованием, улучшаются методы практической дидактики. В итоге наши дети достойно представляют столицу на различных международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

Отрадно отметить, что с момента переноса столицы материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая – более чем в 3 раза. Такое стало возможным благодаря системным мерам государства, направленным на всемерную поддержку и развитие здравоохранения. В итоге в Астане создан мощный медицинский кластер, объединяющий 6 современных клиник – Республиканский диагностический центр, Национальный центр нейрохирургии, Детский реабилитационный центр, Национальный научный центр материнства и детства, Научный центр неотложной медицинской помощи и Национальный научный кардиохирургический центр.

Неоспоримо, что здоровье нации – это главный капитал государства. Поэтому большое внимание сегодня уделяется внедрению инновационных технологий в процессы лечения, оснащению медицинских учреждений передовым оборудованием, непрерывному профессиональному обучению врачей и медицинских сестер. В Астане проводятся уникальные операции по трансплантации органов: почек, костного мозга и даже сердца. Еще вчера эти достижения показались бы нам призрачными, скорее из области научной фантастики. Сегодня это уже никого не удивляет и становится делом вполне привычным. Это говорит о том, что казахстанская медицина выходит на качественно новый уровень, и поэтому стремительно растет доверие к ней пациентов.

За все время своей юной биографии Астана демонстрирует новые и новые весомые достижения, берет одну верхнюю планку за другой, укрепляя свой высокий статус на глобальном уровне. Наш город стал символом Казахстана, брендом страны, и пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. История Астаны уже включает в себя значительные вехи, которые вписаны золотыми буквами в скрижали новейшей глобальной истории человечества. Это, прежде всего, проведение в 2010 году Саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, собравшего глав государств и правительств 56 стран Евразии и Северной Америки. Хочется подчеркнуть, что Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, удостоенной такого высокого доверия. Также здесь начиная с 2003 года прошли пять съездов лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, Астана стала традиционной диалоговой площадкой для мировых экспертов и в области экономики. На ежегодном Астанинском экономическом форуме, своеобразном евразийском Давосе, с традиционным участием нобелевских лауреатов решаются глобальные вопросы по борьбе с современными угрозами и вызовами. Из знаковых спортивных мероприятий необходимо отметить проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр, прошедших в атмосфере всеобщего фурора.

Также отрадно подчеркнуть, что в 1999 году Астана была удостоена премии ЮНЕСКО «Город мира», а 2011 год ознаменовался победой на Международном смотре-конкурсе «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». В 2012 году главный город Казахстана блестяще осуществил почетную миссию культурной столицы СНГ и тюркского мира.

Безусловно, важнейшим событием мирового масштаба, к которому готовится весь Казахстан, станет проведение Международной специализированной выставки ЕХРО 2017 «Энергия будущего». На сегодня ожидается, что в мероприятии примут участие более 100 стран и Астану посетят свыше 2 млн туристов. После проведения выставки ее объекты – уникальные павильоны и здания станут основой инновационного кластера, формирующегося на базе Назарбаев Университета. Если говорить о глобальных масштабах этого события, то априори можно утверждать о том, что оно позволит всем участникам выйти на совершенно новый качественный уровень технологического и экономического развития. Несомненно, что новые проекты, которые будут продемонстрированы в Астане, станут весомым вкладом в решение глобальной проблемы углеводородной зависимости, построения возобновляемой «зеленой» экономики.

Говоря словами Президента страны Н. Назарбаева, «известность Астаны перешагнула национальные границы, сделав ее достойной участницей «Клуба столиц» современного мира».

В скором времени, развиваясь системно, динамично и креативно, наш город должен стать одной из глобальных туристских дестинаций. Для этого уже сейчас есть все самые веские основания. В облике Астаны воплощены самые смелые, оригинальные и прогрессивные идеи архитекторов с мировым именем: Кисе Курокавы, Нормана Фостера, Ренато Аркетти и др. Вместе с тем вобравшая в себя лучшие черты современной мировой архитектуры и новых передовых инженерно-строительных технологий столица Казахстана остается ярким эксклюзивным мегаполисом. В Астане четко прослеживается философия инклюзива: Востока и Запада, Севера и Юга, различных цивилизаций и культур с естественным и изящным доминированием наших национальных традиций – уникального наследия Великой степи, уходящей своими корнями далеко вглубь тысячелетий. Ослепительным бриллиантом среди бескрайних золотых степей сегодня по праву называют Астану все, кто живет здесь, кто видел ее хотя бы раз и кто мечтает попасть в сказочную явь, чудесный мегаполис XXI века.

Но главным богатством нашей любимой столицы, конечно же, были, есть и будут люди. Ведь для многих казахстанцев Астана стала поистине волшебным городом, где можно реализовать себя, почерпнуть новые знания, создать что-то настоящее и уникальное. Мы все вместе строим нашу Астану, чувствуем ее светлый созидательный дух, искренне любим ее, и она отвечает нам взаимностью!

Видный американский политик, экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд, кроме государственных деяний, известен еще и тем, что составил своеобразные «Правила Рамсфелда» – свод афоризмов, включающих как свои, так и чужие изречения, распространяющиеся практически на все сферы жизни. В одной из этих максим говорится о том, что в любой работе надо ценить не сам статус организации и собственное положение, а то, какие люди с тобой работают, сам коллектив, где ты трудишься. В итоге благодаря лучшим умам, с которыми непосредственно контактируешь на работе, по прошествии некоторого времени ты сам и не заметишь, как постепенно всесторонне вырастешь и в конечном счете станешь лучшим специалистом и руководителем.

Очевидно, что Астана и астанинцы и есть та сокровенная мегаойкумена и тот пассионарный макросоциум, которые, как живительный воздух и яркое солнце, крайне необходимы нам, всем казахстанцам. Так как столица на сегодня, несомненно, обладает мощным интеллектуальным потенциалом, ей присущ бурлящий креативный поиск, и к тому же в мегаполисе проводится вдумчивая системная работа по продвижению вечных морально-нравственных ценностей.

Астана – это гениальная идея национального масштаба выдающегося Лидера мирового уровня Нурсултана Абишевича Назарбаева. Эта идея стала своеобразным девизом генезиса, становления и укрепления независимости. На сегодня Астана – это уже уникальный символ нового, успешного, состоявшегося государства, одного из признанных геополитических игроков Евразии. Это – безусловный бренд, ярчайшее свидетельство высочайших достижений стратегически выверенной государственной политики Елбасы. Это – уже поистине национальный дух, дух нетленной любви к знаниям, добросовестного труда, постоянного самосовершенствования.

О нашем Елбасы написано много, как в стране, так и за ее рубежами. Совсем недавно в информационном пространстве СНГ появилась новая книга «Не шелковый путь». Автором произведения является российский писатель Сергей Плеханов. Вышла книга в издательстве «Международные отношения», и именно повествованием о Президенте Казахстана открывается новая литературная серия «Мировые лидеры». Кстати, хочу отметить, что автор, оказывается, работал над ней более 15 лет и объездил практически весь Казахстан – посетил места детства, юности и зрелости Главы государства, беседовал с его близкими, соратниками, помощниками.

Перед нами предстает тернистый путь Президента, совсем не шелковый, пронзительно искренняя картина становления Нурсултана Абишевича Назарбаева – от сына простого чабана до планетарного Лидера. Деятельность крепкого руководителя, аппаратная возня, трагические дни декабря 1986 года, драматическая история распада Советского Союза, становление независимого Казахстана, глобальные и региональные проекты – это лишь часть большой жизни Лидера нации.

Уверенно возглавив Казахстан во время развала СССР, он предложил мудрую, дальновидную и выверенную стратегию строительства новой страны. Различные преграды, которые встречались на его пути, были успешно преодолены по одной лишь простой причине: все решения Елбасы были основаны на думах и чаяниях народа. В итоге создано успешное демократическое и конкурентоспособное государство, признанное на международной арене.

В книге нет ни грана фальши, она кристально чистая, как жизнь младенца. Потому что она раскрывает бесхитростную и убедительную историю простого казахского парня из аула, сумевшего благодаря своему божественному таланту, невиданной целеустремленности, постоянной работе над собой и неимоверному трудолюбию стать Президентом. Это и есть Казахстанская мечта наяву, о которой надо не только грезить, но и стремиться ее достигнуть. А для этого надо просто стараться жить, учиться и работать, как Нурсултан Абишевич Назарбаев, Настоящий Человек, Настоящий Мужчина с большой буквы.

Сегодня Республика Казахстан находится на новом этапе развития, связанном с инициированной Главой государства общенациональной патриотической идеей «Мәңгілік Ел». Четко и ясно определено, что главная цель, обозначенная в Стратегии-2050, – вхождение в топ-30 наиболее развитых наций мира будет достигаться за счет выполнения Плана Назарбаева «100 конкретных шагов», направленного на реализацию пяти народных реформ.

Несомненно, что в авангарде казахстанской нации, вступившей на путь создания демократического государства Первого мира, встанет Астана – подлинное детище Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Я твердо уверена, что Астана, символ Казахстана, Независимости и Нации, с честью и достоинством примет этот исторический вызов и в очередной раз одержит сокрушительную Победу!



