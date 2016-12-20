​Астана слезам не верит

Критика прозвучала на заседании фракции партии «Нур Отан», где был рассмотрен ход реализации госпрограммы «Нұрлы жол» в Астане и Алматы. По информации председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ Мархабата Жайымбетова, из выделенных в 2016 году на модернизацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения 90 млрд тенге субъекты естественных монополий освоили чуть более 50%. По его словам, планируемое снижение износа инженерных сетей – с нынешних 63 до 60%.

Однако оптимистичные прогнозы и бравые отчеты об использовании бюджетных средств депутаты не разделили. Депутат Мажилиса Майра Айсина, изучив итоги освоения в регионах, констатировала, что в целом объем денег освоен в достаточной мере, но в частности…

– В Кызылординской области освоено 15%, в Костанайской – 22%, в Южно-Казахстан­ской – 23%! – возмутилась депутат. – Чем это объяснить? В то же время в Жамбылской области освоение составило 88%. Значит, можно было освоить? Ладно, если бы деньги поздно пришли, тогда бы картина была по всем регионам одинаковая, а тут такая разница.

В ответ на прозвучавшую критику М. Жайымбетов попытался переложить ответственность за данные факты на акиматы и собственно субъекты естественных монополий, предположив, что такое низкое освоение кроется, скорее всего, в проблемах с проведением конкурсных процедур.

Такая аргументация, впрочем, тоже вызвала вопросы. Депутат, руководитель комиссии фракции по контролю за целевым использованием бюджетных средств из Национального фонда на модернизацию ЖКХ Берик Оспанов поинтересовался, зачем в таком случае деньги выделяются сразу на два года и в результате не работают, ведь средства 2017 года можно было направить на более насущные цели.

– Вы нашли себе хорошую отговорку, что деньги на два года и, соответственно, можем их освоить в следующем году. Деньги из Нацфонда целый год на каких-то счетах находились и в итоге не были освоены, а должны были работать на экономику страны. Получается, они где-то временно осели. В этом случае мы считаем, что деньги из государственного бюджета были освоены на самом деле очень неэффективно, – сказал депутат.

Несмотря на критику, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Ермек Усенбаев попросил выделить дополнительные средства на модернизацию теп­лосетей города.

– Что мне алматинцам передать? Вы за два года по программе «Нұрлы жол» дали Астане 45 миллиардов тенге, а Алматы, большому городу, – всего 12 миллиардов тенге, – посетовал алма­тинский чиновник.

Однако эти стенания поддержки у депутатов не нашли.

– Не плачьте. Астана слезам не верит, – сказал мажилисмен Бахытжан Ертаев. – Одни деньги считаете, одни цифры, а где реальность, что сделали для народа?

Задав этот риторический вопрос, Б. Ертаев высказал возмущение тем, что сегодня около 5 тыс. ветеранов войны до сих пор не имеют собственного жилья. Ответ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ М. Жайымбетова, что для них предусмотрено только арендное жилье без права выкупа, которое уже в следую­щем году будет выделяться вне очереди, депутатов не удовлетворил.

– Мы служили не в аренду! Мы служили Родине по призыву и по присяге, – сказал Б. Ертаев.

После дискуссий депутаты приняли решение внести в программу на рассмотрение отдельный пункт о предоставлении ветеранам войны квартир в собственность. Также акиматам городов Астаны и Алма­ты рекомендовано усилить контроль за своевременным и эффективным использованием средств, выделенных на объекты модернизации сис­тем тепло-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить контроль за качеством строительства и применением ка­чественных и энергоэффективных материалов, оборудования отечественного производства на объектах жизнеобеспечения. Кроме того, депутаты рекомендуют усилить работу по информированию населения о механизмах и инструментах по обеспечению населения жильем.