Экономика Астана стала лидером среди заемщиков по программе поддержки МСБ Эльмира Киргеева

Астана стала чемпионом среди заемщиков по программе поддержки МСБ, передает корреспондент Kazprvda.kz со ссылкой на председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Ляззат Ибрагимову.



"Каждый третий предприниматель, получивший поддержку, – это предприятия, работающие в пищевой промышленности, те компании, которые поставляют в магазины продукцию, которую мы потребляем ежедневно. Это 172 проекта, получившие финансирование", – отметила глава фонда.



В числе компаний, получивших поддержку Национального фонда, предприятия, занимающиеся производством консервированных овощей, цельного натурального молока, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, строительных материалов и упаковочной продукции.



Большую активность в получении кредитов проявляют бизнесмены из Астаны и Алматы. На них приходится 20% по охвату регионов программой поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности, 80% заемщиков – предприниматели из регионов Казахстана.



"Впервые в таких отраслевых программах чемпионом стала Астана. Если во всех программах лидером всегда был Алматы, то в этом году в рамках данной программы астанинские предприниматели получили 17 млрд тенге. Карагандинская, Павлодарская области получили более 6 млрд тенге каждая", – подчеркнула глава фонда.



100 млрд тенге, выделенные Нацфондом на поддержку проектов в обрабатывающей промышленности, размещаются в банках второго уровня на определенных условиях. Из этих средств предприниматели смогут получить льготный кредит под 6% сроком на 10 лет. Максимальная сумма займа составляет 1 850 млн тенге.



Программа предусматривает и рефинансирования действующих кредитов на более выгодных условиях для представителей МСБ.