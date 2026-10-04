Астана стала местом встречи мирового AI-кино

Тысячи авторов выбрали конкурс в Казахстане, чтобы представить свои фильмы.

Фото: Казинформ

Первый Astana AI Film Festival собрал 8 067 заявок из 125 стран и стал крупнейшим в мире международным конкурсом AI-кино по количеству заявок. 3 октября в столице объявили победителей.

На три дня Астана объединила режиссёров, представителей технологических компаний и инвесторов вокруг вопроса: каким становится кино, когда у автора появляется искусственный интеллект?

В международное жюри вошли экс-глава ЮНЕСКО Одри Азуле, представители китайской киноиндустрии и предприниматель Баладжи Сринивасан. А работы 25 финалистов показали на большом экране в MEGA Silk Way.

Международный масштаб подкреплен поддержкой отечественного бизнеса. Корпоративный фонд Freedom Шапагат при Freedom Holding Corp. предоставил $1 млн на награды. Ещё $1 млн предусмотрен для инвестиций в перспективные AI-команды и развития производства в Казахстане.

Среди победителей – казахстанец Мырзахан Жумахан, получивший награду за лучшего персонажа в комедии «It Was Just a Joke». Гран-при и $450 тысяч достались автору из Латвии Nikolay Shestak за «The First Honest Day».

Для Астаны это возможность стать точкой, куда приезжают с идеями и где находят партнеров для их реализации. Именно такую цель ставят организаторы: развивать вокруг фестиваля международное сообщество и создавать новые возможности для производства AI-кино в Казахстане.