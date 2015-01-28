«Астана» стремится к победам

На встрече были обсуждены задачи велокоманды на нынешний сезон, а также перспективы развития велосипедного спорта в стране. Глава государства подчеркнул, что для развития и популяризации велоспорта в Казахстане создаются все необходимые условия. – В Астане построен республиканский велотрек «Сарыарка», являющийся по своим возможностям одним из лучших. Создана профессиональная велокоманда, которая демонстрирует высокие результаты, – сказал Президент. Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность привлечения подрастающего поколения к занятиям велосипедным спортом. А. Винокуров рассказал о достижениях команды, а также растущем интересе к гонке «Тур Алматы», которая проводится под эгидой Международного союза велосипедистов. – Наша велокоманда в нынешнем году проведет уже десятый сезон. Мы стараемся выигрывать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие. В Европе мы завоевали хороший имидж, выиграв все значимые туры, – сказал генеральный менеджер велокоманды. В ходе встречи А. Винокуров вручил Главе государства майку велокоманды «Астана», победившей в шоссейной многодневной велогонке «Тур де Франс» в прошлом году, сообщила пресс-служба Президента.
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