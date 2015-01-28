«Астана» стремится к победам Свежий выпуск 522

На встрече были обсуждены задачи велокоманды на нынешний сезон, а также перспективы развития велосипедного спорта в стране.

Глава государства подчеркнул, что для развития и популяризации велоспорта в Казахстане создаются все необходимые условия.

– В Астане построен республиканский велотрек «Сарыарка», являющийся по своим возможностям одним из лучших. Создана профессиональная велокоманда, которая демонстрирует высокие результаты, – сказал Президент.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность привлечения подрастающего поколения к занятиям велосипедным спортом.

А. Винокуров рассказал о достижениях команды, а также растущем интересе к гонке «Тур Алматы», которая проводится под эгидой Международного союза велосипедистов.

– Наша велокоманда в нынешнем году проведет уже десятый сезон. Мы стараемся выигрывать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие. В Европе мы завоевали хороший имидж, выиграв все значимые туры, – сказал генеральный менеджер велокоманды.

В ходе встречи А. Винокуров вручил Главе государства майку велокоманды «Астана», победившей в шоссейной многодневной велогонке «Тур де Франс» в прошлом году, сообщила пресс-служба Президента.



