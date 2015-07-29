"Астана" сыграла вничью с ХИКом в первом матче Лиги чемпионов
Действующий чемпион Казахстана по футболу "Астана" сыграла вничью с финским ХИКом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась вничью со счетом 0:0. В первом тайме опаснее атаковали подопечные Станимира Стойлова. Самый опасный момент создал Бауыржан Джолчиев, которому не хватило совсем немного, чтобы открыть счет в матче.
Во втором тайме больше опасных моментов имели хозяева, но уверенно в воротах "Астаны" сыграл вернувшийся после травмы Ненад Эрич. В итоге открыть счет в этой игре не удалось ни одной из команд.
Таким образом, победитель противостояния определится в ответной игре, которая пройдет 5 августа в столице Казахстана на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20.00 по времени Астаны.