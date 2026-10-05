«Астана Тазалық» и медики объединились ради зелёной столицы

Совместная акция прошла в рамках меморандума о сотрудничестве между двумя организациями

Фото: ТОО «Астана Тазалық»

В Астане продолжается экологическая акция «Таза Қазақстан», объединяющая государственные организации, бизнес и жителей столицы вокруг инициативы по благоустройству и озеленению города. К акции присоединились ТОО «Астана Тазалық» и Национальный координационный центр экстренной медицины, сообщает Kazpravda.kz

На территории центра высадили около 100 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Выбранный участок определён не случайно. Здесь ежедневно находятся пациенты и их близкие, а благоустроенная и озеленённая территория создаёт более комфортные условия для людей, которые проходят лечение или обращаются за медицинской помощью.

«Поддержка инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» сегодня объединяет всё больше организаций и жителей. Благодаря поддержке акимата Астаны такие экологические инициативы получают системное продолжение. Для нас важно, чтобы подобные акции приносили конкретный результат. «Астана Тазалық» ежедневно работает над благоустройством, санитарным содержанием и озеленением столицы», — отметил исполнительный директор ТОО «Астана Тазалық» Альберт Есалиев.

Заместитель председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины подчеркнул, что состояние окружающей среды напрямую связано с качеством жизни и здоровьем людей.

«Для медицинского учреждения особенно важно создавать комфортную и благоприятную среду для пациентов. Поэтому мы поддерживаем инициативу «Таза Қазақстан» и рады, что сегодня совместно с «Астана Тазалық» смогли внести свой вклад в озеленение территории. Уверен, что посаженные сегодня деревья со временем станут частью зелёного пространства центра», — сказал Асхат Сапаров.

В «Астана Тазалық» отмечают, что после посадки специалисты продолжат контролировать состояние саженцев, обеспечивать необходимый уход и полив. Такой подход позволяет не только увеличивать количество зелёных насаждений, но и обеспечивать их приживаемость.

Сегодня к экологическим инициативам присоединяется всё больше организаций. Подобные совместные акции позволяют объединять усилия и последовательно формировать более зелёную, благоустроенную и комфортную городскую среду.

