«Астана» теряет чемпионство?

Принципиальный поединок между двумя лучшими футбольными коллективами последних лет в чемпионате Казахстана, конечно же, вызвал большой интерес не только у отечественных специалистов и болельщиков, но и за пределами страны. Что уж говорить, если игру между «Астаной» и «Кайратом» в прямом эфире впервые в истории российского телевидения транслировали на телеканале субхолдинга «Матч!» – «Футбол 2». Кстати, в этот же день в эфире данного телеканала, помимо схватки из первенства нашей республики, транслировали и игры национальных первенств Португалии, Франции и Нидерландов.

Недаром встречу между этими соперниками называют всеказахстанским дерби. К игре они подошли во всеоружии. Для «Кайрата» эта игра, по сути, не имела большого турнирного значения, так как он досрочно взял бронзовые медали. Но

обыграть «Астану» на своем поле при многочисленных фанатах было просто делом принципа. А вот перед столичным клубом, помимо всего прочего, как раз таки еще и стояла задача непременно победить, ведь только лишь в этом случае они могли обеспечить себе право на завоевание чемпионства.

Сразу же скажем: с намеченной целью справились лишь алматинцы. Единственный и победный гол в их составе на 8-й минуте забил полузащитник сборной Черногории Небойша Косович. Футболисты и тренерский штаб «Астаны», конечно же, пытались исправить ситуацию, а на 42-й минуте поединка, посчитав, что против них идет необъективное судейство, в знак протеста даже покинули поле (сразу же скажем: решение с их стороны более чем спорное) на несколько минут. Но потом, к счастью, вернулись и доиграли до конца. Однако счет впоследствии не изменился, и «Кайрат» в итоге победил – 1:0.

Осечкой столичного клуба на 100% воспользовался его единственный конкурент на звание сильнейшей команды Премьер-лиги костанайский «Тобол», который в этот же день на своем поле принимал карагандинский «Шахтер» и разгромил его со счетом 4:1. До этого тура тоболовцы отставали от «Астаны» на одно-единственное очко, но после этой победы обошли ее сразу на два заветных балла.

В следующем, заключительном туре, который состоится 30 октября, костанайцы на выезде сыграют с уральским «Акжайыком» и просто обязаны добыть очередную победу. А вот «Астане», которая дома будет принимать туркестанский «Туран» и тоже навряд ли потеряет очки, при этом остается лишь уповать на то, что западноказахстанские футболисты сыграют на пределе своего мастерства и подарят им чудо.

Ну а теперь вновь вернемся к воскресным играм на казах­станских стадионах и сообщим результаты других встреч. В Кызылорде в очном поединке встретились два неудачника сезона – местный «Кайсар» и талдыкорганский «Жетысу», которые следующий год нач­нут в Первой лиге. В битве аутсайдеров сильнее оказались гости, которые победили с минимальным счетом 1:0. В Актау «Каспий» встретился с «Акжайыком» (о котором мы уже говорили немного выше) и разошелся с ним миром – 2:2. Ничья – 0:0 – была зафиксирована и в Атырау, где местный одноименный клуб принимал петропавловский «Кызыл-Жар СК». В Туркестане «Туран» потерпел поражение от прибывшего к нему в гости «Актобе» – 1:2. И наконец, в южном дерби «Тараз» на своем поле уступил шымкентскому «Ордабасы» – 1:2.