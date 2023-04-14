Астана торжествует в Ташкенте

На момент нового противостояния в Ташкенте «кочевники» из столицы Казахстана вели в серии со счетом 4-1 против местного клуба «Хумо». Для окончательной победы нашей команде нужна была всего лишь одна победа (финальная серия длилась до «чистых» четырех выигрышей одной из сторон), и она ее добилась.

Для хозяев площадки матч начался довольно обескураживающе – уже на 54-й секунде после стартового свистка гол в ворота главной команды Узбекистана провел Андрей Рунов. Хоккеисты «Хумо», немно­го придя в себя, большими силами пошли вперед и имели неплохие шансы восстановить равновесие. Но, к сожалению своих болельщиков, они не смогли реализовать два большинства подряд, причем шайба несколько раз просто попадала в перекладину ворот.

Второй гол ташкентцам мы смогли забить уже в третьем периоде на 43-й минуте, где на острие атаки вновь оказался Андрей Рунов, оформивший дубль в игре после точных передач Максима Мухаметова и Батырлана Муратова. Под занавес поединка тренерский штаб узбекского клуба пошел на риск, заменив своего голкипера на шестого полевого игрока, но получили лишь еще одну шайбу в пустые ворота. Точку в поединке точным ударом поставил игрок сборной Казахстана Михаил Рахманов. Стоит отметить и вратаря «Номада» Андрея Шутова, отразившего 27 бросков в створ и в четвертый раз сыгравшего на ноль в плей-офф.

Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева выиг­рали четвертый поединок финальной серии со счетом 3:0 и стали обладателями золотых медалей Pro Hokei Ligasy. «Номад» пришел к чемпионству впервые за шесть последних лет.

А далее здесь же, на великолепной ташкентской «Хумо Арена», состоялась торжественная церемония закрытия Открытого чемпионата Казах­стана сезона 2022⁄2023 годов. В мероприятии приняли участие президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин, президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов, генеральный директор КФХ Глеб Каратаев и первый вице-президент ФХУ Баходыр Гафуров.

Также отдел по проведению республиканских соревнований озвучил имена лучших хоккеистов Pro Hokei Ligasy по итогам сезона 2022⁄2023 годов. Лучшим вратарем был признан Андрей Шутов («Номад», Астана). Лучший защитник – Алексей Кириллов («Хумо», Ташкент), лучший нападающий – Максим Мухаметов («Номад», Астана) и лучший молодой игрок – Тимур Мейдер («Арлан», Кокшетау).

Этот год вполне можно назвать удачным для столичного хоккея. Ведь на днях золотые медали первенства Казахстана и Кубок QYZDAR HOKEI LIGASY получила и женская команды из Астаны – «Томирис».

Это стало известно после окончания в Караганде женского первенства страны сезона 2022⁄2023 годов. Новоявленные чемпионки рес­публики из «Томирис» завершили сезон крупной победой над коллективом «Жулдыз» из Алматы. В воротах команды из крупнейшего города Казахстана побывали целых 17 безответных шайб. Пять голов в свой актив записала Ольга Широкова, по два раза огорчили соперниц Лейсан Исхакова, Лия Ивина и Дария Молдабай.

После завершения матчей состоялась торжественная церемония награждения победителей­ и призеров. Бронзовые медали чемпионата завоевало усть-каменогорское «Торпедо»,­ а второе место по итогам сезона заняла алматинская «Айсулу». Чемпионом страны впервые в истории стала столичная «Томирис». Подопечные Александра Тебенькова уступили лишь в одном поединке и записали в свой актив 54 балла. Сразу две представительницы Астаны были признаны лучшими и в индивидуальных амплуа. Так, Арина Щеколова названа лучшим вратарем, а Ольга Широкова заслужила звание лучшего нападающего чемпионата.