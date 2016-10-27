​«Астана» – трехкратный чемпион!

«Астана» за тур до финиша первенства страны среди команд Премьер-лиги стала чемпионом Казахстана. Это событие произошло вчера в Кокшетау, где столичный клуб провел перенесенный матч против местного «Окжетпеса». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Вполне возможно, что игра была бы и более результативной, но погодные условия не позволили футболистам проявить все свое мастерство. Впрочем, голевые моменты присутствовали. К примеру, на 33-й минуте «Астана» чуть не забила пенальти – удар полузащитника Рохера Каньяса отразил вратарь хозяев Саша Стаменкович.

Позже столичные футболисты провели-таки гол, но он не был засчитан из-за офсайда. По словам главного наставника астанинцев Станимира Стойлова, теперь все усилия клуба будут направлены на успешное выступление в Лиге Европы.

Можно поздравить и алматинский «Кайрат», который также досрочно стал обладателем «сереб­ра» национального первенства. Вопрос с бронзовыми наградами будет решен в субботу, когда состоятся матчи завершающего тура. Претенденты на третье место – павлодарский «Иртыш» и шымкентский «Ордабасы». В этот же день станет известен и клуб, который покинет высший дивизион страны.