Астана в ожидании «Вечеров»

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Бектур КАДЫРОВ
Он проводится по инициативе и под патронатом Дариги Назарбаевой, председателя Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар». Сама Дарига Нурсултановна сольным концертом и открывала вначале «Вечера», а вел их всемирно известный музыковед Святослав Бэлза.
Год от года устроители фестиваля стремятся разнообразить его программу – на его сцене выступали исполнители народной, классической и эстрадной музыки. Запомнились российский квартет «Кватро», сопрано из Италии Нино Лежава, оркестр казахских народных инструментов им. Курмангазы, Айман Мусахаджаева и камерный оркестр «Академия солистов», джаз-звезда Лариса Долина, ансамбль азербайджанского традиционного мугама…
Обещает быть интересной программа и в нынешнем году. 4 июня в главном зале Astana Opera состоится вечер оперетты с участием Дариги Назарбаевой, заслуженных деятелей РК Сундета Байгожина, Андрея Трегубенко, заслуженной артистки Республики Башкортостан Альфии Каримовой и других. В программе предусмотрены фрагменты из классических оперетт и мюзик­лов. Второй день фестиваля – 5 июня – будет посвящен исключительно классической музыке, и примут в нем участие сам художественный руководитель «Вечеров» Тимур Урманчеев (фортепиано), Гульзат Даурбаева (сопрано), Азамат Желтыргузов (баритон) и Арман Тлеубергенов (фортепиано). Все это также пройдет в Astana Opera. А завершит программу во Дворце Мира и Согласия вечер современной хореографии, где примут участие наши звезды балета – Мадина Басбаева, Таир Гатауов, Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Досжан Табылды, Эльдар Сарсембаев, Жанибек Иманкулов.
И еще об одной традиции «Астана кештері»: билеты на все конкурсы раздаются бесплатно, а получить их можно в том же Дворце Мира и Согласия.

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