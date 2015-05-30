Астана в ожидании «Вечеров» Свежий выпуск 434 Бектур КАДЫРОВ

Он проводится по инициативе и под патронатом Дариги Назарбаевой, председателя Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар». Сама Дарига Нурсултановна сольным концертом и открывала вначале «Вечера», а вел их всемирно известный музыковед Святослав Бэлза.

Год от года устроители фестиваля стремятся разнообразить его программу – на его сцене выступали исполнители народной, классической и эстрадной музыки. Запомнились российский квартет «Кватро», сопрано из Италии Нино Лежава, оркестр казахских народных инструментов им. Курмангазы, Айман Мусахаджаева и камерный оркестр «Академия солистов», джаз-звезда Лариса Долина, ансамбль азербайджанского традиционного мугама…

Обещает быть интересной программа и в нынешнем году. 4 июня в главном зале Astana Opera состоится вечер оперетты с участием Дариги Назарбаевой, заслуженных деятелей РК Сундета Байгожина, Андрея Трегубенко, заслуженной артистки Республики Башкортостан Альфии Каримовой и других. В программе предусмотрены фрагменты из классических оперетт и мюзик­лов. Второй день фестиваля – 5 июня – будет посвящен исключительно классической музыке, и примут в нем участие сам художественный руководитель «Вечеров» Тимур Урманчеев (фортепиано), Гульзат Даурбаева (сопрано), Азамат Желтыргузов (баритон) и Арман Тлеубергенов (фортепиано). Все это также пройдет в Astana Opera. А завершит программу во Дворце Мира и Согласия вечер современной хореографии, где примут участие наши звезды балета – Мадина Басбаева, Таир Гатауов, Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Досжан Табылды, Эльдар Сарсембаев, Жанибек Иманкулов.

И еще об одной традиции «Астана кештері»: билеты на все конкурсы раздаются бесплатно, а получить их можно в том же Дворце Мира и Согласия.



