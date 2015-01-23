Свежий выпуск «Астана» в ТОП-10 Максут ИРЖАНОВ

Итогам выступления казахстанской команды на ралли-марафоне «Дакар-2015» и была посвящена пресс-конференция, которая состоялась в столичном выставочном зале «Корме». Напомним, что суперавтомарафон стартовал 4 января и завершился 17 января. За эти 14 дней участники гонки прошли более 9 тыс. километров по территории Аргентины, Чили и Боливии.

Казахстан на этих увлекательных и сложных соревнованиях представляли четыре экипажа команды Astana Motorsports: один грузовой и три легковых. Пилот Айдын Рахимбаев и штурман Антон Николаев на автомобиле Mini под стартовым номером 329, а также пилот Бауыржан Исабаев и штурман Владимир Демьяненко на автомобиле Toyota Overdrive под стартовым номером 340 защищали цвета казахстанского флага в категории внедорожников Т1 (серьезно улучшенные серийные автомобили). В классе Т2 (легковые автомобили с малым отличием от серийных) выступали пилот Денис Березовский и штурман Игнат Фальков на автомобиле Nissan Patrol под стартовым номером 392. Категория грузовиков (Т4) была представлена бронзовым призером «Дакара-2012» пилотом Артуром Ардавичусом, штурманом Алексеем Никижевым и механиком Даниэлем Козловским на автомобиле Tatra под стартовым номером 515.

– Я рад тому, что сегодня мы можем приветствовать наших героев, – сказал генеральный директор ППСК «Астана» Владимир Смирнов, открывая пресс-конференцию. – Те, кто доходит до финиша этой сложнейшей гонки, действительно, герои, а те, кто добивается хороших результатов, – супергерои. Их достижение – большая гордость для всего Казахстана. Мы надеем­ся и верим, что наша команда выступит на «Дакаре» и в следующем сезоне, где добьется еще более высоких результатов.

Он также отметил, что в гонке принимали участие не только наши экипажи, но и съемочная группа телеканала Kazsport, благодаря которому наши соотечественники могли в режиме реального времени наблюдать за выступлениями отечественных профессионалов.

– Все, кто здесь находится, – это люди, которые проделали огромный труд и тем самым внесли свой вклад в достижение результата, – признался лидер команды Astana Motorsports Артур Ардавичус, занявший на этом ралли-марафоне 22-е место. – Мы счастливы, что в том же составе, в каком стартовали, вернулись домой – здоровые, с большими амбициозными задачами на будущее. Задачи, поставленные перед командой, выполнены на 100%. Очередной этап многодневки взят казахстанцами! Мы каждый год улучшаем наши результаты и готовы в дальнейшем также достойно нести флаг Казахстана на самых прес­тижных гонках!

Пилот Astana Motorsports Айдын Рахимбаев, занявший 9-е место в общем зачете внедорожников, благодаря чему Казахстан вошел в десятку лидеров прес­тижной гонки, отметил, что для него особая честь и особенная награда находиться на столь высоких позициях. «Хочу сказать спасибо всем представителям СМИ, так как именно их труд приумножает количество наших болельщиков и дает им возможность быть в курсе событий на «Дакаре». В гонке, о которой мечтают многие, в этот раз участвовали 600 известных и амбициозных гонщиков из 50 стран мира. Конкуренция была очень высокой, но благодаря поддержке всей страны, а мы чувствовали ее, нам удалось добиться хороших результатов. Теперь можно подумать и над задачей попадания в ТОП-5.

В такой же категории внедорожников пилот Бауыржан Исабаев занял 17-е мес­то, впервые попав в двадцатку сильнейших. По его мнению, это самая высокогорная гонка за последние годы. Он запомнится ему и тем, что в нынешнем году в программу был включен марафонный участок, состоявший из двух дней. 1 500 километров предстояло пройти без технической поддержки, с комплектом ключей, тремя запасными баллонами и минимальными потерями.

Немногие справились с этой задачей. Не повезло, к примеру, нашему Денису Березовскому, который сошел с дистанции по причине отказа двигателя. В таких гонках подобные случаи бывают часто. Достаточно сказать, что на «Дакаре-2015» почти 40% экипажей из общего числа стартовавших не доехали до финиша. «К сожалению, так получилось, что в этом году я оказался на скамейке запасных, – виновато говорит Денис. – Ничего, такое бывает с каждым. Просто в этот раз не повезло мне. Как говорится: «У каждого свой «Дакар». Я рад, что в общем у нас хорошие результаты, и мы всей командой вернулись домой, чтобы разделить с вами позитивные эмоции».

Безусловно, команде есть чем гордиться, ведь ее гонщики показывают не только стабильный, но и ошеломляющий результат. Многие спортсмены с мировым именем отмечали успехи и прогресс «Астаны». Среди них были такие знаменитые гонщики,как Владимир Чагин – семикратный чемпион «Дакара», руководитель команды «КАМАЗ-Мастер», Йозеф Калина – известный чешский гонщик, который прошел 30 «Дакаров», взял три первых места и несколько подиумов, а также Свен Квандт – директор команды X-Raid.

Ежегодно «Дакар» проверяет на прочность и технику, и людей. Каждый раз он становится серьезным испытанием для всех наших экипажей. Несмотря на все препятствия, ребята показали красивую и результативную гонку. Каждый из них уже в следующем сезоне готов покорять новые вершины, а также дос­тойно представлять национальный бренд «Астаны» и флаг Казахстана на международной спортивной арене.



