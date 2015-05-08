"Астана" в третий раз проиграла ЦСКА и завершила участие в плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетбольная команда "Астана" в третий раз проиграла московскому ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и завершила участие в турнире в нынешнем сезоне, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 111:75 в пользу гостей. У ЦСКА 19 очков набрал Андрей Воронцевич, а в составе "Астаны" лучшим по очкам стал Джерри Джонсон (16).
Таким образом, московская команда выиграла серию со счетом 3:0. В полуфинале ЦСКА встретится с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Нижний Новгород".