Астана – воплощенная мечта Президента Свежий выпуск 581 Анатолий БАШМАКОВ, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л. Гумилева

Важное географическое месторасположение города, ныне являющегося казахстанской столицей, всегда делало возникающие здесь населенные пункты значимыми для всего региона. Это можно сказать об основанной здесь в 1830 году Акмоле и о центре целинного края – Целинограде, в который город был переименован в 1961 году. Но самая яркая страница в истории этого места началась уже после обретения Казахстаном независимости, 6 июля 1994 года, когда, выступая на Верховном Совете, Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Исторический «переезд» состоялся в 1997 году, а в 1998 году Акмола Указом Президента Казахстана получила свое современное название – Астана.

Этот город стал важнейшей частью жизни всей республики, центром притяжения, национальной гордостью.

Облик Астаны непередаваемо изменился за прошедшие годы. Здесь построены и работают музеи, библиотеки, университеты, лечебные центры. Площади, проспекты и улицы столицы украшают уникальные архитектурные объекты, формирующие ее неповторимый стиль, столь восхищающий гостей столицы.

Хочется отдать должное человеку, которому принадлежит не только сама идея рождения нового города – символа страны, но и вдохновенное и неукротимое стремление возвести его и подарить эту красоту своим соотечественникам. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев – вот кто по праву может считаться главным архитектором города-мечты по имени Астана.

В «Казахстанской правде» более 10 лет назад была опубликована замечательная статья Дукенбая Досжана «Прорыв Президента». Процитирую ту ее часть, где автор обратился к словам известного российского скульптора Зураба Церетели: «Не только для меня, но и для других людей искусства, встречи с Нурсултаном Абишевичем являются подарком судьбы. Такие встречи с Первым Президентом Казахстана дают нам дополнительный импульс, заставляя по-новому взглянуть на свое творчество. Этот человек сделал свою страну вместилищем добра и устремлений ко всему светлому и прекрасному. Стезя таких людей не разрушение, а созидание. Такие люди – всегда цельные личности, которые рождены для того, чтобы стать избавителями своего народа. В Казахстане в голой степи построил в сказочно короткие сроки новый современный город сын казахского народа Нурсултан Назарбаев. Всевышний дал нам дар видения, но не каждый человек может предвидеть события. Взгляд наш скользит по поверхности, а уловить суть могут лишь избранные. Когда выбирали место для новой столицы, я был рядом с Президентом и был поражен прозорливостью и смелостью Нурсултана Назарбаева. Народный Президент глубоко верит в свой народ, мощь своих соотечественников и в их готовность шагнуть в новый век в новом качестве».

Согласитесь, как точно и емко сказано. Уверен, российский скульптор, посмотрев на современную столицу, нашел бы еще более восхищенные и вдохновенные определения.

Архитектура – это застывшая в камне музыка. Нынешняя Астана – не только ласкающая глаз, но и трогающая струны души симфония. Здесь продумано все.

Существует теория о гомогенных и агрессивных полях. Если говорить популярным языком, то гомогенные поля в архитектуре и строительстве – это однообразная среда. Например, длинная серая стена – агрессивная среда, состоящая из множества одинаковых элементов, что негативно действует на сознание. Это, к примеру, характерно для шахтеров, работающих в темноте. Гомогенные и агрессивные поля – дискомфортные визуальные среды, сильные раздражители. Поэтому при строительстве Астаны учитывались все эти тонкости современного градостроительства, чтобы город был не только удобен для жизни, но и комфортен для визуального восприятия. Кстати, эта новелла была предложена Нурсултаном Абишевичем.Глаз не любит прямые линии, большие плоскости, прямые углы. Видео­экология – это базовый критерий в современном строительстве в столице. Она учит видеть красоту. Такова, например, была задумка при возведении «Лазурного квартала». И получилось!

Одна из важнейших градостроительных идей, активно используемых в Астане, – предметный подход к освоению пространства. Территория комплексно осваивается по целевому назначению: жилой массив, рекреационная зона, производственный комплекс или предприятие, учреждение. Такой подход позволяет сразу определить необходимые для данного места коммуникации, которые являются кровеносными сосудами столичного мегаполиса. Астана становится единым пространством комфортной и достойной жизни. Такой она и должна остаться по замыслу Главы государства на протяжении будущих десятилетий и веков.

Столица стала городом, куда охотно приезжают и стремятся остаться жить. Город с каждым годом становится красивее, уютнее и удобнее. На излете весны и в зените лета его украшают живописные сады и парковые зоны, нарядные скверы и улицы, уютные дворы. Приковывают и радуют глаз белоснежные мечети, православные храмы с золотом куполов, синагога и католический костел. В микрорайонах столицы, где архитектура являет собою завершенный ансамбль, чувствуешь необыкновенный восторг, душа наполняется несказанной радостью и гордостью за страну. Едва ступив на территорию, прилегающую к ставшему символом Астаны «Байтереку», испытываешь ощущение, что ты оказался на свадебном празднестве, а перед тобой невеста в подвенечном одеянии. Может, это сравнение не бесспорно: монумент олицетворяет собой представление казахского народа о мироздании. Ведь, согласно преданию, Байтерек – древо жизни, к которому стремится священная птица Самрук. Она укрывается в его высокой кроне, чтобы отложить золотое яйцо – Солнце, дающее жизнь и надежду. Но разве свадьба и невеста не есть стремление к жизни?..

Архитектура – это сложнейшее искусство, самое долговечное и на­иболее четко отражающее свою эпоху, уровень техники, культуры, образования. Астана, на мой взгляд, это, пожалуй, единственная в мире столица, где особое внимание отводится формированию культуры межнациональных отношений и этнической толерантности. Вся наша страна – это образец межэтнической дружбы, это духовная столица современного мира. Именно у нас в Астане вот уже пятый раз собрались руководители традиционных мировых религий, в декабре 2010 года состоялся Саммит ОБСЕ, где обсуждались в том числе и вопросы толерантности, на территории казахстанской столицы регулярно встречаются авторитетные политики и представители духовной культуры для обсуждения проблем мировоззренческого плана.

Пять институциональных реформ Президента, изложенная им концепция «Мәңгілік Ел» – это своего рода нравственный и духовный кодекс казахстанского общества. Именно в системе «Мәңгілік Ел» зашифрован культурный код казахского этноса и важнейший фрагмент казахстанской идентичности. И эта идея в определенном смысле нашла отражение в архитектурно-смысловом облике столицы. Чтобы понять это, достаточно обратить внимание на уже построенные сооружения.

К примеру, Дворец Мира и Согласия. Эта пирамида, построенная по инициативе Главы государства специально для проведения в ней Съез­дов лидеров мировых и традиционных религий, олицетворяет собой вечное стремление к толерант­ному миру, к воспитанию у казах­станцев добродетели. Символично, что венчает пирамиду большой стек­лянный купол с изображением 130 голубей, их ровно столько, сколько этносов проживает в нашей стране. Ночью купол светится, он, как маяк, указывает путь к символу единения различных культур, религий и народов. Жилой комплекс «Триумф Астаны», украшая город, символизирует нашу дружбу с народом Российской Федерации. Это монументальное здание видно в Астане отовсюду. Приковывает взгляд гостиничный комплекс «Пекин Палас». Приезжающие к нам гос­ти Китая благодарно воспринимают его как отражение своей культуры. У нас уже выстроены Анг­лийский, Миланский, Французский и Парижский кварталы. Это лучший подарок казахстанцев и нашей благословенной Астаны народам стран, в честь которых названы эти архитектурные сооружения.

Необычный, не имеющий аналога в мире, проект жилого комплекса «Тамыр», предлагает Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. Автор этого проекта Малибекулы Жандарбек, заслуженный архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан. В основе этого проекта, кроме улучшенных социально-бытовых условий проживания, пространственные решения в жилой структуре воспитания этнической культуры, уважительного отношения к национальным традициям. Этот проект находится в стадии разработки и в ближайшее время будет представлен столичным властям для рассмотрения.

…Мне импонирует эта емкая мысль Нурсултана Назарбаева: всякий народ есть инструмент с особым и неповторимым тембром в оркестре всего человечества. Именно непохожестью он дорог соседу и любим, именно отличия делают каждый народ ценной частью этого мира. Этот тезис положен в основу строительства нашей столицы. В этом ее достоинство и эксклюзивность. Астана – город-пассионарий, это столица, исповедующая этническую толерантность, город, где каждый чувствует себя свободно. С наступающим днем рождения, Астана!



