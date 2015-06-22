Астана – воплощенная мечта Президента

Важное географическое месторасположение города, ныне являющегося казахстанской столицей, всегда делало возникающие здесь населенные пункты значимыми для всего региона. Это можно сказать об основанной здесь в 1830 году Акмоле и о центре целинного края – Целинограде, в который город был переименован в 1961 году. Но самая яркая страница в истории этого места началась уже после обретения Казахстаном независимости, 6 июля 1994 года, когда, выступая на Верховном Совете, Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Исторический «переезд» состоялся в 1997 году, а в 1998 году Акмола Указом Президента Казахстана получила свое современное название – Астана.
Этот город стал важнейшей частью жизни всей республики, центром притяжения, национальной гордостью.
Облик Астаны непередаваемо изменился за прошедшие годы. Здесь построены и работают музеи, библиотеки, университеты, лечебные центры. Площади, проспекты и улицы столицы украшают уникальные архитектурные объекты, формирующие ее неповторимый стиль, столь восхищающий гостей столицы.
Хочется отдать должное человеку, которому принадлежит не только сама идея рождения нового города – символа страны, но и вдохновенное и неукротимое стремление возвести его и подарить эту красоту своим соотечественникам. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев – вот кто по праву может считаться главным архитектором города-мечты по имени Астана.
В «Казахстанской правде» более 10 лет назад была опубликована замечательная статья Дукенбая Досжана «Прорыв Президента». Процитирую ту ее часть, где автор обратился к словам известного российского скульптора Зураба Церетели: «Не только для меня, но и для других людей искусства, встречи с Нурсултаном Абишевичем являются подарком судьбы. Такие встречи с Первым Президентом Казахстана дают нам дополнительный импульс, заставляя по-новому взглянуть на свое творчество. Этот человек сделал свою страну вместилищем добра и устремлений ко всему светлому и прекрасному. Стезя таких людей не разрушение, а созидание. Такие люди – всегда цельные личности, которые рождены для того, чтобы стать избавителями своего народа. В Казахстане в голой степи построил в сказочно короткие сроки новый современный город сын казахского народа Нурсултан Назарбаев. Всевышний дал нам дар видения, но не каждый человек может предвидеть события. Взгляд наш скользит по поверхности, а уловить суть могут лишь избранные. Когда выбирали место для новой столицы, я был рядом с Президентом и был поражен прозорливостью и смелостью Нурсултана Назарбаева. Народный Президент глубоко верит в свой народ, мощь своих соотечественников и в их готовность шагнуть в новый век в новом качестве».
Согласитесь, как точно и емко сказано. Уверен, российский скульптор, посмотрев на современную столицу, нашел бы еще более восхищенные и вдохновенные определения.
Архитектура – это застывшая в камне музыка. Нынешняя Астана – не только ласкающая глаз, но и трогающая струны души симфония. Здесь продумано все.
Существует теория о гомогенных и агрессивных полях. Если говорить популярным языком, то гомогенные поля в архитектуре и строительстве – это однообразная среда. Например, длинная серая стена – агрессивная среда, состоящая из множества одинаковых элементов, что негативно действует на сознание. Это, к примеру, характерно для шахтеров, работающих в темноте. Гомогенные и агрессивные поля – дискомфортные визуальные среды, сильные раздражители. Поэтому при строительстве Астаны учитывались все эти тонкости современного градостроительства, чтобы город был не только удобен для жизни, но и комфортен для визуального восприятия. Кстати, эта новелла была предложена Нурсултаном Абишевичем.Глаз не любит прямые линии, большие плоскости, прямые углы. Видеоэкология – это базовый критерий в современном строительстве в столице. Она учит видеть красоту. Такова, например, была задумка при возведении «Лазурного квартала». И получилось!
Одна из важнейших градостроительных идей, активно используемых в Астане, – предметный подход к освоению пространства. Территория комплексно осваивается по целевому назначению: жилой массив, рекреационная зона, производственный комплекс или предприятие, учреждение. Такой подход позволяет сразу определить необходимые для данного места коммуникации, которые являются кровеносными сосудами столичного мегаполиса. Астана становится единым пространством комфортной и достойной жизни. Такой она и должна остаться по замыслу Главы государства на протяжении будущих десятилетий и веков.
Столица стала городом, куда охотно приезжают и стремятся остаться жить. Город с каждым годом становится красивее, уютнее и удобнее. На излете весны и в зените лета его украшают живописные сады и парковые зоны, нарядные скверы и улицы, уютные дворы. Приковывают и радуют глаз белоснежные мечети, православные храмы с золотом куполов, синагога и католический костел. В микрорайонах столицы, где архитектура являет собою завершенный ансамбль, чувствуешь необыкновенный восторг, душа наполняется несказанной радостью и гордостью за страну. Едва ступив на территорию, прилегающую к ставшему символом Астаны «Байтереку», испытываешь ощущение, что ты оказался на свадебном празднестве, а перед тобой невеста в подвенечном одеянии. Может, это сравнение не бесспорно: монумент олицетворяет собой представление казахского народа о мироздании. Ведь, согласно преданию, Байтерек – древо жизни, к которому стремится священная птица Самрук. Она укрывается в его высокой кроне, чтобы отложить золотое яйцо – Солнце, дающее жизнь и надежду. Но разве свадьба и невеста не есть стремление к жизни?..
Архитектура – это сложнейшее искусство, самое долговечное и наиболее четко отражающее свою эпоху, уровень техники, культуры, образования. Астана, на мой взгляд, это, пожалуй, единственная в мире столица, где особое внимание отводится формированию культуры межнациональных отношений и этнической толерантности. Вся наша страна – это образец межэтнической дружбы, это духовная столица современного мира. Именно у нас в Астане вот уже пятый раз собрались руководители традиционных мировых религий, в декабре 2010 года состоялся Саммит ОБСЕ, где обсуждались в том числе и вопросы толерантности, на территории казахстанской столицы регулярно встречаются авторитетные политики и представители духовной культуры для обсуждения проблем мировоззренческого плана.
Пять институциональных реформ Президента, изложенная им концепция «Мәңгілік Ел» – это своего рода нравственный и духовный кодекс казахстанского общества. Именно в системе «Мәңгілік Ел» зашифрован культурный код казахского этноса и важнейший фрагмент казахстанской идентичности. И эта идея в определенном смысле нашла отражение в архитектурно-смысловом облике столицы. Чтобы понять это, достаточно обратить внимание на уже построенные сооружения.
К примеру, Дворец Мира и Согласия. Эта пирамида, построенная по инициативе Главы государства специально для проведения в ней Съездов лидеров мировых и традиционных религий, олицетворяет собой вечное стремление к толерантному миру, к воспитанию у казахстанцев добродетели. Символично, что венчает пирамиду большой стеклянный купол с изображением 130 голубей, их ровно столько, сколько этносов проживает в нашей стране. Ночью купол светится, он, как маяк, указывает путь к символу единения различных культур, религий и народов. Жилой комплекс «Триумф Астаны», украшая город, символизирует нашу дружбу с народом Российской Федерации. Это монументальное здание видно в Астане отовсюду. Приковывает взгляд гостиничный комплекс «Пекин Палас». Приезжающие к нам гости Китая благодарно воспринимают его как отражение своей культуры. У нас уже выстроены Английский, Миланский, Французский и Парижский кварталы. Это лучший подарок казахстанцев и нашей благословенной Астаны народам стран, в честь которых названы эти архитектурные сооружения.
Необычный, не имеющий аналога в мире, проект жилого комплекса «Тамыр», предлагает Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. Автор этого проекта Малибекулы Жандарбек, заслуженный архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан. В основе этого проекта, кроме улучшенных социально-бытовых условий проживания, пространственные решения в жилой структуре воспитания этнической культуры, уважительного отношения к национальным традициям. Этот проект находится в стадии разработки и в ближайшее время будет представлен столичным властям для рассмотрения.
…Мне импонирует эта емкая мысль Нурсултана Назарбаева: всякий народ есть инструмент с особым и неповторимым тембром в оркестре всего человечества. Именно непохожестью он дорог соседу и любим, именно отличия делают каждый народ ценной частью этого мира. Этот тезис положен в основу строительства нашей столицы. В этом ее достоинство и эксклюзивность. Астана – город-пассионарий, это столица, исповедующая этническую толерантность, город, где каждый чувствует себя свободно. С наступающим днем рождения, Астана!