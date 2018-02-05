Астана вошла в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
Жанат Тукпиев
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ отправятся российские туристы на праздник 23 февраля.
Помимо Астаны, в список популярных городов для путешествия и отдыха для жителей РФ на 23 февраля вошли Минск, Баку, Ереван и Ташкент.
По данным Tvil.ru, в столице Республики Казахстан туристы бронируют проживание на праздник 23 февраля в среднем на 2 ночи и потратят на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки.
В Баку приедут на февральские праздничные выходные в среднем на 2,5 дня (2,6 тысячи рублей), в Минск – на 2,5 дня (2 тысячи рублей), в Ереван – на 2 дня (2,4 тысячи рублей) и Ташкент – на 3 дня (2 тысячи рублей).
Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в февральские праздничные выходные с 23 по 25 февраля 2018 года.