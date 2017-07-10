"Астана" вошла в тройку лидеров на втором этапе "Silk Way Rally"

Спорт
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На трассе второго этапа трансконтинентального марафона казахстанские гонщики из "Astana Motorsports" на протяжении всего испытания держались в первой десятке, и уже под самый конец спецучастка команда вырвалась в тройку лидеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на президентский клуб "Астана".

Экипаж Артура Ардавичуса в своей категории уступил голландцам Мартину ван ден Бринку и Жерару де Рой, которые заняли на этапе первое и второе место соответственно. В генеральном зачете грузовиков команда "Астана" также занимает третью позицию.



Маршрут второго этапа потребовал от гонщиков мастерства пилотажа – между Чебоксарами и Уфой предстояло пройти полторы сотни километров узких техничных трасс. Скоростные отрезки сменялись менее быстрыми секциями, гонщиков ожидали опасные срезки поворотов, а во многих местах в траве – невидимые глазу ямы и кочки. Общая протяженность этапа составила 797,33 километра, 157 из которых пришлись на спецучасток.



"Сегодня было снова скользко, но мы уже немножко адаптировались к грязевым ваннам российского трека. Поиграли с давлением в колесах и решили прибавить. Почему нет? Интересно, что сегодня все пилоты поехали быстро. Участок похож на вчерашний – размыто, разбито, мокро, грязно, но несмотря на это – как плотно все финишировали сегодня. Чувствуется, что караван вкатился, гонщики прочувствовали "землю". Сегодня была настоящая борьба: тот, кто ошибался, терял сразу минуту – две. Сегодня я получил настоящее спортивное удовольствие от гонки. Это был чистейший драйв. Не помню, сколько раз я пользовался сентинелем, чтобы обогнать грузовики, которые не держали наш темп. Но хочу всем ребятам сказать спасибо, все поступали по-джентльменски: понимая, что не могут ехать быстрее, меня пропускали", – прокомментировал капитан команды Артур Ардавичус.



Несмотря на опасные отрезки этапа, казахстанский пилот не раз выходил в дуэльную схватку с чехом Алешом Лопрайсом. Казахстанский и чешский экипажи обгоняли друг друга не один раз, но в итоге у чешского гонщика возникли серьезные проблемы с двигателем, и он сошел с дистанции – экипаж дважды пытался починить машину, но неполадки оказались слишком серьезными.



Штурман экипажа остался доволен сегодняшней навигацией.

"Мы здорово поборолись сегодня с Лопрайсом, очень жаль, что его подвел двигатель. Мы обгоняли друг друга раза четыре, в такие моменты чувствуешь настоящий драйв гонки. На скользком покрытии он шел быстрее, на твердых грунтах мы обгоняли. И конечно, не обошлось без срезок, которые нам успешно удавались сегодня. Навигация была довольно сложная, потому что в роудбуке позиция шла за позицией с очень короткими интервалами. Ошибок с моей стороны сегодня не было. Экипаж мною доволен", – рассказал он.



Механик Мишель Хъюсман на втором этапе гонки остался без работы: "Я рад, что сегодня команде не пригодилась моя помощь. У нас отцепилась клипса крепления ремня заднего борта, и ремень попросту болтался в воздухе. Вот и все проблемы".

По завершении этапа участники марафона проехали по центру Уфы, где на площади Салавата Юлаева, расположенной в самом центре города, болельщики устроили спортсменам торжественную встречу.

Следующий этап "Шелкового пути" пройдет по трассе Уфа – Костанай. Казахстанский экипаж покидает бивуак в столице Башкирии и отправится на спецучасток длиной 329 километров. Протяженность этапов растет, и в общей сложности дистанция третьего этапа составит 876 километров. В столицу Казахстана караван прибудет уже 11 июля.


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