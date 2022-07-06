​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры

Хет-трик хорватского легионера Марина Томасова вывел столичный клуб на первое место в КПЛ.

Очередной тур первенства Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги завершился в понедельник поединком в Шымкенте между местным «Ордабасы» и прибывшим к нему в гости актауским «Каспием». Довольно неожиданно встреча завершилась с крупным счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Основная часть встреч прошла в минувшие выходные. С особым интересом как специалисты, так и болельщики наблюдали за встречами лидеров первенств – столичной «Астаной», «Актобе» и костанайским «Тоболом».

И если тоболовцы потеряли очки, сыграв вничью на выезде с туркестанским «Тураном» – 2:2, то два других клуба свои возможности не упустили. «Актобе» в гостях вы­рвал-таки победу у карагандинского «Шахтера» со счетом 3:2, а «Астана» при своих болельщиках и вовсе с «сухим» счетом – 4:0 – разгромила прибывший в столицу «Мактаарал» из Туркестанской области.

В составе победителей особо блес­нул лучший игрок чемпионата страны последних лет хорватский легионер Марин Томасов, который оформил хет-трик, забив три мяча в течение 14 минут: на 61-й – с игры, на 73-й – с пенальти и еще один с игры на 75-й. Таким образом, столичная дружина в турнирной таблице поднялась со второго места на первое.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: алматинский «Кайрат» дома обыграл уральский «Акжайык» со счетом 2:0, «Аксу», представляющий Павлодарскую область, в родных стенах с минимальным счетом 1:0 обыграл петропавловский «Кызыл-Жар», а «Тараз» на выезде поделил очки с «Атырау», сыграв вничью – 0:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Астана» 15 8 3 4 33–16 27

2. «Ордабасы» 15 8 2 5 25–15 26

3. «Актобе» 14 8 2 4 20–17 26

4. «Тобол» 15 7 4 4 25–19 25

5. «Тараз» 15 6 5 4 18–13 23

6. «Кайрат» 15 6 5 4 15–17 23

7. «Каспий» 15 7 1 7 16–19 22

8. «Атырау» 15 5 6 4 17–15 21

9. «Шахтер» 14 5 2 7 20–20 17

10. «Аксу» 14 5 2 7 12–19 17

11. «Туран» 13 3 7 3 11–12 16

12. «Кызыл- Жар» 15 3 6 6 15–20 15

13. «Акжайык» 14 3 3 8 5–14 12

14. «Мактаарал» 15 2 4 9 11–27 10