"Астана" забила четыре гола "Селтику" в Лиге чемпионов

Спорт
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Фото: Kazfootball.kz
Футболисты "Астаны" победили шотландский "Селтик" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 августа, на "Астана Арене" и завершилась со счетом 4:3.

Главным событием начала игры стала ранняя замена "Астаны". На 13-й минуте венгерский полузащитник Ласло Кляйнхайслер получил травму, а его место на поле занял босниец Срджан Граховац.

Счет же был открыт в середине первого тайма. На 26-й минуте защитник "Селтика" Кристофер Айер отправил мяч в свои ворота, неудачно прервав удар Дмитрия Шомко. К сожалению, на 34-й хавбек гостей Скотт Синклер восстановил равенство.

В перерыве главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов снял с игры хорвата Марина Томасова и выпустил Абзала Бейсебекова. Перестановка пошла казахстанской команде на пользу. На 48-й минуте Серикжан Мужиков выводит "Астану" вперед, а на 49-й ганский форвард Патрик Твумаси отправляет в ворота "Селтика" третий мяч.

От этих ударов "Селтик" заметно сник, зато "Астана" с удвоенной силой побежала вперед. В полный восторг трибуны привел гол Твумаси, который на 69-й минуте оформил дубль.

Могла "Астана" забить и пятый гол, однако упустила несколько хороших моментов. На 81-й минуте, пока получившему травму Бейсебекову оказывали помощь за пределами, "Селтик" воспользовался большинством и провел контратаку, которую завершил Оливер Нчам. Забить у шотландцев получилось еще и на 90-й минуте, когда отличился Ли Гриффитс. Перед этим "Астана" опять упустила несколько выгодных моментов.

В первом матче со счетом 5:0 победил "Селтик", который с общим результатом 8:4 становится победителем противостояния и сыграет в группе Лиги чемпионов. А футболисты "Астаны" во второй раз подряд выступят в групповом раунде Лиги Европы.

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