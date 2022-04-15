В Нур-Султане выявили необоснованное завышение счетов со стороны ТОО "Астанаэнергосбыт", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

"На основании обращений столичных потребителей Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК совместно с территориальным департаментом по городу Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" на предмет обоснованности выставления завышенных счетов к оплате за услуги электроснабжения", – говорится в сообщении.

Согласно Предпринимательскому кодексу РК Астанаэнергосбыт является субъектом общественно значимого рынка, на которого распространяется государственное регулирование цен, в том числе обязанность по соблюдению порядка ценообразования.

"Так, по итогам проверки в действиях ТОО "Астанаэнергосбыт" выявлены нарушения порядка начислений сумм оплаты при дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления электрической энергии, что привело к необоснованным завышенным суммам, выставленным потребителям на оплату.

В ходе проверки установлено, что 32 из 56 обратившихся потребителей выставлены необоснованные суммы в размере 129 тыс. тенге. К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тыс. тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей Нур-Султана в размере 4,5 тыс. тенге за кВт/час).

В связи с чем в отношении Астанаэнергосбыта возбуждено административное производство по статье 167 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 2 тысяч МРП, или свыше 6 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" внесено предписание об обязательном устранении допущенных нарушений путем проведения перерасчета суммы оплаты всем потребителям столицы, которым неправомерно начислены суммы на оплату электроэнергии.

Потребители в случае обнаружения необоснованного завышения выставленных счетов вправе обратиться в адрес Астанаэнергосбыта для произведения перерасчета. В случае необоснованного отказа в перерасчете со стороны ТОО "Астанаэнергосбыт", потребители вправе обратиться в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Нур-Султану.