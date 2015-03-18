Общество

"Астанаэнергосбыт" оштрафуют на 3 млн тенге за незаконное начисление оплаты за отопление

ТОО "Астанаэнергосбыт" оштрафуют на 3 млн тенге за незаконное начисление оплаты за тепловую энергию на отопление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Седьмой канал". 

По словам начальника департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, после многочисленных жалоб астанчан, надзорный орган провел проверку тепловиков, а затем подал иск в суд. Теперь компания уже в этом месяце должна вернуть незаконно начисленные миллионы.

"За нарушение Закона "О естественных монополиях и регулируемых рынках" субъект ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечен к административной ответственности. И, соответственно, все материалы переданы в суд. Сумма штрафа – 1 600 МРП, что составляет 3 млн 171 тысяч тенге", – пояснил руководитель департамента ДКРЕМиЗК по Астане Марат Мустафин.

Напомним, в январе от действий "Астанаэнергосбыт" пострадали жители более чем 400 домов в столице. Как отмечают чиновники, большинство из них – ветхие и не имеют счётчиков. Под предлогом того, что старые строения производят бОльшую нагрузку на сети, чем новосторойки, тепловики начислили "лишние" 17 млн тенге.

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