Астанчан оштрафовали на 6 млн тенге за загрязнение экологии
Столичные полицейские проводят рейды по контролю за экологической обстановкой и уровнем токсичности выхлопных газов в атмосферу от автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"За неделю мобильными группами из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и экологов за нарушение правил благоустройства (складирование золы и угля в местах общественного пользования), за эксплуатацию автотранспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, допущенных легковыми и грузовыми транспортными средствами, с помощью дымомеров и газоанализаторов, имеющихся на вооружении полицейских, выявлено и составлено административных протоколов 1 205. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 6 млн тенге", – указывается в распространенном сообщении.
Среди нарушителей – жители частного сектора, которые оставляют угольную золу не только на прилегающей к дому территории, но и на проезжей части.
Так, штрафу в размере почти 40 тысяч тенге подверглись два жителя поселка Ондирис и мкр."Коктал-2".