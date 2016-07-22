Астанчан призвали сообщать о фактах завышения цен в торговых точках столицы

Экономика
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Жания Уранкаева
Фото с сайта uazmi.net
Жителей Астаны призвали сообщать о фактах завышения цен в торговых точках столицы. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель акима города Андрей Лукин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

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"Мы пытаемся охватить всю торгово-розничную сеть столицы. В первую очередь мониторинг ведется по крупным торговым точкам. Цены небольших магазинов. Более того, мы обращаемся к населению столицы, чтобы они сигнализировали о фактах завышения цен на круглосуточный телефон "горячей линии" по номеру 109", – сказал заместитель акима. 

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По словам Лукина, в настоящее время ведется тесное сотрудничество акимата с антимонопольным органом, и при фактах завышения цен применяются оперативные меры административного характера. 

"Сил и средств акимата не хватит на все существующие торговые точки Астаны. Хотелось бы, чтобы население информировало нас по фактам завышения цен", – уточнил руководитель управления сельского хозяйства Астаны Асет Курмангалиев. 

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Напомним, сегодня министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и аким Астаны Асет Исекешев посетили столичные рынки, уделив особое внимание ценам на социально значимые продовольственные товары. 

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