Астанчан призвали сообщать о фактах завышения цен в торговых точках столицы

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Жителей Астаны призвали сообщать о фактах завышения цен в торговых точках столицы. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель акима города Андрей Лукин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы пытаемся охватить всю торгово-розничную сеть столицы. В первую очередь мониторинг ведется по крупным торговым точкам. Цены небольших магазинов. Более того, мы обращаемся к населению столицы, чтобы они сигнализировали о фактах завышения цен на круглосуточный телефон "горячей линии" по номеру 109", – сказал заместитель акима.
По словам Лукина, в настоящее время ведется тесное сотрудничество акимата с антимонопольным органом, и при фактах завышения цен применяются оперативные меры административного характера.
"Сил и средств акимата не хватит на все существующие торговые точки Астаны. Хотелось бы, чтобы население информировало нас по фактам завышения цен", – уточнил руководитель управления сельского хозяйства Астаны Асет Курмангалиев.
Напомним, сегодня министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и аким Астаны Асет Исекешев посетили
столичные рынки, уделив особое внимание ценам на социально значимые продовольственные товары.