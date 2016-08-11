Общество
Астанчанам предлагают расширить список связей
Жания Уранкаева
Общенациональное движение "Казахстан 2050" предлагает астанчанам расширить сеть деловых контактов на нетворкинг-мероприятии Fryday HUB by Movement 2050, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам организаторов, креативный проект – это широкая сеть деловых контактов.  

"Считается, что многие вопросы решаются легче "по связям". И это недалеко от истины. Однако часто люди забывают, что связи нарабатываются, что они создаются. Для того, чтобы люди знакомились и общались друг с другом, обменивались информацией, находили общие интересы, и проводятся так называемые networking-мероприятия. На одно из них я Вас и приглашаю. Уверен, что, посетив the Hub, Вы обретете много новых и полезных связей. Приходите!" – сообщил на своей странице в ФБ лидер движения Данат Жумин.

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Партнером ОД "Казахстан 2050" по организации встречи выступает руководитель проекта "FRYDAY ASTANA" Мерей Мустафина.  

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Специализированное нетворкинговое мероприятие будет интересно для руководителей, владельцев бизнеса, начинающих и действующих предпринимателей, руководителей отделов продаж и продавцов. Для всех собравшихся пройдут обучающие мастер-классы. 

Отметим, что мероприятие состоится завтра, 12 августа, в 20.00 в BeefEater Bar&Grill, для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться здесь

Проект реализуется при поддержке фонда развития социальных проектов SAMRUK KAZYNA TRUST. 

Добавим, что это не первое неофициальное мероприятие, проводимое Общенациональным движением "Казахстан 2050", в прошлые выходные прошел воскресный пикник для сотрудников масс-медиа. 

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