Астанчане не могут оплатить проезд в автобусах с помощью QR-кода. Названа причина

Жители города Астаны сталкиваются с трудностями при оплате проезда в автобусах посредством QR-кода. В ТОО «City Transportation Systems» рассказали о причинах технических сбоев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram CTS.

Фото: Kazpravda.kz

«В связи со сменой поставщика по оплате проезда посредством QR-кода с 1 января наблюдаются технические сбои при оплате проезда QR-кодом. Оплата проезда через мобильные приложения подключается по мере технической готовности, на некоторых маршрутах замечены сложности при сканировании QR-кода», – обратились к пассажирам в City Transportation Systems.

В компании попросили при возникновении трудностей с оплатой проезда написать им, указав номер маршрута и время.

При этом в CTS акцентировали, что сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы уведомлены о ситуации, проводят профилактические беседы и разъясняют.

Работы по интеграции с поставщиками мобильных приложений могут занять несколько дней. Астанчан попросили отнестись к этому с пониманием.

«Необходимо отметить, что оплата проезда посредством сканирования QR-кода, является дополнительным способом оплаты проезда. Если нет возможности оплатить дополнительным способом, то необходимо воспользоваться основным способом оплаты проезда – транспортной картой», – подчеркнули в компании.