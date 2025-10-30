Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Республиканская социальная акция «Народный юрист» пройдёт в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби 31 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны



Цель акции - повысить правовую грамотность и помочь решить реальные проблемы горожан от кредитных долгов и алиментов до споров по земле, жилью или наследству.



Государственные органы, лучшие юристы и адвокаты страны будут вести прием граждан и консультировать население по любым правовым вопросам. Вход для посетителей свободный. Для получения более полных и точных рекомендаций гражданам рекомендуют приносить с собой документы по своим делам.



Организаторами мероприятия выступают Генеральная прокуратура, Министерство юстиции РК, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.



Информацию о местах проведения акции можно получить на сайте https://lp.prg.kz/kk/narod-jur-2025/. Начало в 17:00.



Стоит отметить, что акция «Народный юрист» в этот день пройдёт по всему Казахстану.