Астанчане смогут увидеть прямую трансляцию матча "Астана" – "Бенфика"

Спорт
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Жания Уранкаева
Фото с сайта vk.com/astanafootballclub
Жители и гости столицы смогут насладиться игрой "Астана" – "Бенфика" в ночь с 15 на 16 сентября в киноконцертном зале "Казмедиацентра", где будет вестись прямая трансляция матча, начало которого состоится в 23.59, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного футбольного клуба.

Игра состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Казахстанцы смогут увидеть матч в прямом эфире телеканала "ТАН" в 00.45 по времени Астаны. Отметим, что матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". 

Напомним,  казахстанские футболисты вылетели в Лиссабон 13 сентября и уже успели провести первую тренировку на поле одного из университетов Лиссабона.

Сегодня футбольный клуб "Астана" проведет тренировку на стадионе "Эштадиу да Луж", где и состоится матч.

Отметим, что футболисты "Астаны" в рамках группового этапа Лиги чемпионов также встретятся на поле с мадридским "Атлетико" и "Галатасараем". Футбольная команда "Астана" стала первой казахстанской командой, которой удалось пройти этап самого престижного чемпионата мира. Команда также играет в чемпионате Казахстана и Кубке Казахстана. 

Напомним, главный тренер Станимир Стойлов отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях предстоящей игры ответил, что "Команда "Бенфика", без сомнения, фаворит, но мы уже доказали, что в футболе фавориты побеждают не всегда".

Тем временем букмекеры абсолютно уверены в победе "Бенфики" в этой игре, ставки на победу португальцев принимаются в среднем с коэффициентом 1,2, на ничью – 7,00, на победу "Астаны" – 16,00.

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