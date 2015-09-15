Астанчане смогут увидеть прямую трансляцию матча "Астана" – "Бенфика"

Фото с сайта vk.com/astanafootballclub
Жители и гости столицы смогут насладиться игрой "Астана" – "Бенфика" в ночь с 15 на 16 сентября в киноконцертном зале "Казмедиацентра", где будет вестись прямая трансляция матча, начало которого состоится в 23.59, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт столичного футбольного клуба.
Игра состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Казахстанцы смогут увидеть матч в прямом эфире телеканала "ТАН" в 00.45 по времени Астаны. Отметим, что матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж".
Напомним, казахстанские футболисты вылетели
в Лиссабон 13 сентября и уже успели провести первую тренировку на поле одного из университетов Лиссабона.
Сегодня футбольный клуб "Астана" проведет тренировку на стадионе "Эштадиу да Луж", где и состоится матч.
Отметим, что футболисты "Астаны" в рамках группового этапа Лиги чемпионов также встретятся на поле с мадридским "Атлетико" и "Галатасараем". Футбольная команда "Астана" стала первой казахстанской командой, которой удалось пройти этап самого престижного чемпионата мира. Команда также играет в чемпионате Казахстана и Кубке Казахстана.
Напомним, главный тренер Станимир Стойлов отвечая
на вопрос журналистов об ожиданиях предстоящей игры ответил, что "Команда "Бенфика", без сомнения, фаворит, но мы уже доказали, что в футболе фавориты побеждают не всегда".
Тем временем букмекеры абсолютно уверены в победе "Бенфики" в этой игре, ставки на победу португальцев принимаются в среднем с коэффициентом 1,2, на ничью – 7,00, на победу "Астаны" – 16,00.