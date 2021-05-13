Общество

Астанчане запустили челлендж "Посади свое дерево"

В рамках экологического месячника "Бірге - Таза Қазақстан" жители Нур-Султана запустили челлендж "Посади свое дерево", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Зеленые насаждения и деревья – легкие нашей планеты, они очищают воздух от вредных загрязнений. 1 гектар деревьев лиственных пород задерживает до 100 тонн пыли. Известно, что только одно дерево за год может очистить воздух от 27 кг загрязнений. Руководствуясь этим, жители столицы запустили челлендж "Посади дерево", который активно поддержали городские обслуживающие организации - КСК и ОСИ", - говорится в информации.



Горожане приобретают саженцы и высаживают их в своих дворах, около домов, отметили в акимате.

Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник "Бірге - Таза Қазақстан". Со своей стороны акимат по поручению Главы государства массово озеленяет не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей города.

"Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию и создать места для времяпровождения горожан, но и смягчить климатические условия города", - добавили в столичной администрации.

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