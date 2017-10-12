Астанчанин ежедневно из мести устраивал экс-супруге "душ" из кефира

В специализированном межрайонном административном суде города Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина, который преследовал бывшую супругу. Он поджидал ее каждый день во дворе дома и обливал кефиром с головы до ног, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Год назад мать пятерых несовершеннолетних детей, устав от побоев со стороны супруга и скандалов, официально развелась. Однако бывший муж не оставлял ее в покое.
"Суд 29 августа 2017 года при рассмотрении дела о нанесении побоев супруге в отношении бывшего супруга установил особые требования, а именно: не совершать действия в отношении супруги в течение 3 месяцев. Запрет предусматривал не разыскивать, не преследовать, не посещать потерпевшую, не вести устные, телефонные переговоры и не вступать с ней в контакты иными способами. Несмотря на предпринятые меры защиты, 22 сентября 2017 года мужчина рано утром подкараулил бывшую жену, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения", – говорится в сообщении.
При этом свои действия гражданин мотивировал желанием привлечь внимание супруги и восстановить семью.
На данный момент мужчина привлечен судом к ответственности по ст. 669 КоАП РК за неисполнение постановления суда и с учетом совершения действий, унижающих и оскорбляющих честь и достоинство потерпевшей в течение длительного времени, подвергнут административному аресту сроком на 3 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Год назад мать пятерых несовершеннолетних детей, устав от побоев со стороны супруга и скандалов, официально развелась. Однако бывший муж не оставлял ее в покое.
"Суд 29 августа 2017 года при рассмотрении дела о нанесении побоев супруге в отношении бывшего супруга установил особые требования, а именно: не совершать действия в отношении супруги в течение 3 месяцев. Запрет предусматривал не разыскивать, не преследовать, не посещать потерпевшую, не вести устные, телефонные переговоры и не вступать с ней в контакты иными способами. Несмотря на предпринятые меры защиты, 22 сентября 2017 года мужчина рано утром подкараулил бывшую жену, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения", – говорится в сообщении.
При этом свои действия гражданин мотивировал желанием привлечь внимание супруги и восстановить семью.
На данный момент мужчина привлечен судом к ответственности по ст. 669 КоАП РК за неисполнение постановления суда и с учетом совершения действий, унижающих и оскорбляющих честь и достоинство потерпевшей в течение длительного времени, подвергнут административному аресту сроком на 3 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.