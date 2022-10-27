Астанчанин подал в суд на экс-жену, обвинившую его в избиениях

В городе Астане суд обязал женщину опровергнуть пост о бывшем муже в социальной сети, в котором она заявила об избиениях с его стороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

А. обратился в Есильский районный суд с иском о защите чести и достоинства. Он просил признать несоответствующими действительности публикации в Instagram своей бывшей супруги Д., а также обязать ее направить журналисту опровержение для опубликования.

«Иск мотивирован тем, что Д. на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором имелись сведения, негативно характеризующие личность бывшего супруга А., в том числе об избиениях экс-супруги», – уточнили в суде.

Пост вызвал бурное обсуждение в социальной сети.

Была назначена судебная психолого-филологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, опубликованная Д. информация может относиться к сведениям, порочащим честь и достоинство истца, в случае несоответствия их действительности.

Суд удовлетворил иск бывшего мужа частично.

Так, по требованиям законодательства ответчик обязан представить доказательства, подтверждающие достоверность опубликованных сведений, но женщина этого не сделала.

«Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство сведения, опубликованные ответчиком Д. в соцсети, и обязал опровергнуть ее данные сведения. Решение не вступило в законную силу», – заключили в суде.