Астанчанин спаивал 13-летнюю девочку алкоголем

В Акмолинской области выявлен факт вовлечения 13-летней жительницы одного из населенных пунктов Аккольского района в употребление одурманивающих веществ и неоднократное употребление спиртных напитков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены в течение нескольких дней 34-летним жителем столицы. В настоящее время следственным отделом Аккольского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 133 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", - проинформировали в полиции.

Правоохранители отметили, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ имеет тяжкие последствия для подросткового алкоголизма, а санкция статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление до трех лет лишения свободы.

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