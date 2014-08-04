Астанчанин стал чемпионом мира по профессиональному панкратиону

Спорт
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Асель Есетова

В курортной зоне Бурабай прошел ХIV традиционный международный фестиваль единоборств "Бурабай Панкратион-2014", сообщает сайт телеканала "Қазақстан" со ссылкой на пресс-службу Азиатской лиги профессионального панкратиона.

Это был 111-й турнир международного уровня, где состоялся розыгрыш девятого пояса чемпиона мира по версии Аssenov Fight.

Чемпионат мира проводился в легком весе 62,5 + 1 кг.

К участию допускались представители различных видов единоборств (каратэ, бокс, ушу-саньда, дзюдо, вольная борьба и т. д.). В поединках сошлись чемпионы Казахстана, Азии, Европы и мира.

В течение трех ночей 8 лучших файтеров мира оспаривали титул чемпиона мира. Победителем стал астанчанин Канат Досмагамбетов.

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