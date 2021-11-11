Астанчанин угнал машину и сдал её в металлоприемник за 100 тысяч тенге
В полицию Нур-Султана обратился 28-летний житель столицы с заявлением об угоне автомашины «Ваз 2115» с российскими номерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДП.
Со слов автовладельца, он приехал на свидание к девушке и оставил машину вдоль дороги по улице Кошкарбаева. Воспользовавшись отсутствием сигнализации, злоумышленник, подобрав ключ, угнал авто. Материальный ущерб составил 700 тысяч тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Установлено, что 36-летний житель столицы успел сбыть угнанную автомашину в металлоприемник за 100 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.