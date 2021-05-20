Происшествия
Астанчанин устроил драку в аэропорту из-за просьбы показать статус в "Ashyq"
Екатерина Елисеева
В столичном аэропорту мужчина устроил драку из-за просьбы показать его статус в приложении "Ashyq". Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева произошел инцидент. Встречающий пытался пройти в здание аэровокзала, минуя систему "Ashyq". Естественно, он был остановлен сотрудником службы авиационной безопасности, который попросил зайти его через обычный вход, показав статус в приложении "Ashyq", – рассказал пресс-секретарь. 

По его словам, мужчина не отреагировал на просьбу и нанес телесные повреждения сотруднику безопасности и скрылся на дорогом внедорожнике. При этом он находился в здании аэропорта без маски, нарушив карантинные меры. Сотрудники аэропорта обратились в линейный отдел полиции.

"В скором времени его нашли. Мужчину привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Мы в свою очередь хотим отметить, что вход для провожающих, встречающих и всех пассажиров в здание аэропорта осуществляется только через приложение "Ashyq". Чтобы не допускать недопонимание и конфликтных ситуаций, просим заранее скачать приложение и узнать свой статус. QR-код есть на сайте аэропорта. Пассажиры, встречающие и провожающие с "красным" и "желтым" статусом ко входу допущены не будут", – заключил Анвар Шалекенов.

Популярное

Все
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Старая сказка на новый лад
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Модницам на заметку
Суд да дело
Овощи круглый год
Время решительных мер
На земле отцов
Ориентир – Новый Казахстан
Принципиальный шаг в новую эпоху
Расширяются связи
Кто отправится в Глазго
Многое нужно наверстать
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Крупнейшая в Центральной Азии
Тариф для ускорения
Сломанные судьбы
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Происшествия
Массовое отравление в одном из кафе Кентау: стали известны …
Происшествия
Подростки угнали машину пенсионера в Шахтинске
Происшествия
Поножовщину устроил мужчина на автовокзале Талдыкоргана
Происшествия
Директор школы устроил резню в своем доме: озвучены новые п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]