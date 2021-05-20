Астанчанин устроил драку в аэропорту из-за просьбы показать статус в "Ashyq"
Екатерина Елисеева
В столичном аэропорту мужчина устроил драку из-за просьбы показать его статус в приложении "Ashyq". Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева произошел инцидент. Встречающий пытался пройти в здание аэровокзала, минуя систему "Ashyq". Естественно, он был остановлен сотрудником службы авиационной безопасности, который попросил зайти его через обычный вход, показав статус в приложении "Ashyq", – рассказал пресс-секретарь.
По его словам, мужчина не отреагировал на просьбу и нанес телесные повреждения сотруднику безопасности и скрылся на дорогом внедорожнике. При этом он находился в здании аэропорта без маски, нарушив карантинные меры. Сотрудники аэропорта обратились в линейный отдел полиции.
"В скором времени его нашли. Мужчину привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Мы в свою очередь хотим отметить, что вход для провожающих, встречающих и всех пассажиров в здание аэропорта осуществляется только через приложение "Ashyq". Чтобы не допускать недопонимание и конфликтных ситуаций, просим заранее скачать приложение и узнать свой статус. QR-код есть на сайте аэропорта. Пассажиры, встречающие и провожающие с "красным" и "желтым" статусом ко входу допущены не будут", – заключил Анвар Шалекенов.