Астанчанина задержали за ночной фейерверк в честь дня рождения сына

Закон и Порядок

Использование пиротехники с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет установленную законом ответственность

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

35-летний мужчина решил отметить рождение ребенка, устроив фейерверк прямо между жилыми домами, под окнами многоэтажек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Праздничное мероприятие сопровождалось громкими звуками пиротехники, которые нарушили покой жителей близлежащих домов.

В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины. Ему назначен арест сроком на пять суток.

Полиция напоминает: использование пиротехнических изделий с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет установленную законом ответственность. Праздничные мероприятия не должны становиться причиной неудобств для окружающих.

 

#Астана #суд #арест #фейерверк

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