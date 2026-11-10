Астанчанина задержали за ночной фейерверк в честь дня рождения сына

Использование пиротехники с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет установленную законом ответственность
35-летний мужчина решил отметить рождение ребенка, устроив фейерверк прямо между жилыми домами, под окнами многоэтажек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
Праздничное мероприятие сопровождалось громкими звуками пиротехники, которые нарушили покой жителей близлежащих домов.
В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины. Ему назначен арест сроком на пять суток.
Полиция напоминает: использование пиротехнических изделий с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет установленную законом ответственность. Праздничные мероприятия не должны становиться причиной неудобств для окружающих.