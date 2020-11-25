Астанчанка обокрала квартиру родственников, переодевшись мужчиной

Под видом мужчины, женщина проникла в чужую квартиру и совершила кражу ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
"39-летняя жительница столицы проникла в квартиру родственников и украла золотые изделия. Заранее зная, что все члены семьи собираются в гости и квартира останется без присмотра, женщина сделала дубликат ключей от входной двери. Продумав способы, как проникнуть в квартиру, она позаботилась о том, чтобы не попасть в объективы камер видеонаблюдения около дома. Избежать узнаваемости женщина решила при помощи мужской одежды и измененной походки", - рассказали в полиции.
В день, когда родственники уехали в гости, надев мужскую куртку и шапку, и прихватив с собой пакет с верхней одеждой, женщина пошла на преступление.
По данным полицейских, имитируя походку мужчины, она подошла к дому, а затем беспрепятственно проникнув в квартиру благодаря имеющимся дубликатам ключей, вынесла золотые изделия на сумму около 1 млн тенге.
"Затем подозреваемая переоделась на улице в свою одежду, а мужскую куртку выбросила. Украденные ювелирные изделия были сданы ею в ломбард за 370 тысяч тенге. Золотые изделия изъяты. Обнаружив пропажу украшений родственники, вернувшиеся домой, обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина задержана и дала признательные показания. Проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.