Астанчанка обокрала квартиру родственников, переодевшись мужчиной

Общество
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Айдана Демесинова
Фото: krok-ua.com
Под видом мужчины, женщина проникла в чужую квартиру и совершила кражу ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"39-летняя жительница столицы проникла в квартиру родственников и украла золотые изделия. Заранее зная, что все члены семьи собираются в гости и квартира останется без присмотра, женщина сделала дубликат ключей от входной двери. Продумав способы, как проникнуть в квартиру, она позаботилась о том, чтобы не попасть в объективы камер видеонаблюдения около дома. Избежать узнаваемости женщина решила при помощи мужской одежды и измененной походки", - рассказали в полиции.
 
В день, когда родственники уехали в гости, надев мужскую куртку и шапку, и прихватив с собой пакет с верхней одеждой, женщина пошла на преступление.

По данным полицейских, имитируя походку мужчины, она подошла к дому, а затем беспрепятственно проникнув в квартиру благодаря имеющимся дубликатам ключей, вынесла золотые изделия на сумму около 1 млн тенге.

"Затем подозреваемая переоделась на улице в свою одежду, а мужскую куртку выбросила. Украденные ювелирные изделия были сданы ею в ломбард за 370 тысяч тенге. Золотые изделия изъяты. Обнаружив пропажу украшений родственники, вернувшиеся домой, обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина задержана и дала признательные показания. Проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.

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