Астанчанка отсудила у Свидетелей Иеговы 5 млн тенге за моральный вред

Христианская община Свидетелей Иеговы выплатит 5 млн тенге за причинение морального вреда жительнице города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram столичного суда.

Астанчанка Б. подала в суд на местное религиозное объединение «Христианская община Свидетелей Иеговы города Астаны» за причинение морального вреда ей и её несовершеннолетнему сыну С. и просила взыскать компенсацию по 10 млн тенге каждому.

«Истец иск обосновала тем, что она со своим несовершеннолетним сыном более 10 лет еженедельно посещала служения и собрания в МРО «Свидетели Иеговы». В период посещения она была отлучена от организации, ей было запрещено общаться с братьями по вере, с сыном. В результате начала страдать, испытывала растерянность, разочарование, пустоту, перемену настроения. Возникли навязчивые идеи о конце света, гибели родных и близких, постоянное чувство страха, вины, предательства веры и возможность постижения наказания в виде смерти», – рассказали о деле в суде.

Женщина посчитала, что ее здоровью и здоровью сына был причинен тяжкий вред.

Решением суда от 20 июня 2022 года иск был удовлетворен частично. Со Свидетелей Иеговы в пользу Б. и ее сына взыскали компенсацию морального вреда в 5 млн тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Нур-Султана решение оставлено без изменения.